Baden-Baden, im Oktober

Im "Internationalen Kongreß für Balneologie und Medizinische Klimatologie" in Baden-Baden fanden sich kürzlich jene zusammen, die im Dienst am kranken Menschen stehen und deren Wissenschaft die Bäderheilkunde ist.

Dieser Kongreß übertraf – wie es sein Präsident Ott aus Bad Nauheim betonte – an Rang und Zahl der Vortragenden alles, was sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten ereignete, so daß sich die Frage von selbst stellte: Welchen Umfang man einer viertägigen wissenschaftlichen Tagung noch zumuten kann, ohne daß ihr Sinn fragwürdig wird. Mit einem Wort: Wie groß ist zu groß? Im Baden-Badener Kurhaus boten sich den 600 Teilnehmern aus 18 Nationen an den drei "Arbeitstagen" mehr als hundert Vorträge. Außer den vielseitigen wissenschaftlichen Sitzungen und dem Rahmenprogramm blieb wenig Zeit für das "fruchtbare Gespräch" von Kollege zu Kollege.

Aus der Fülle der Vorträge sei der vor allem erwähnt, der ein viel in der Öffentlichkeit diskutiertes Problem erläuterte:-den Lärm in den Kurorten, Dr. F. von Halle-Tischendorf aus Bad Godesberg, der deutsche ‚Lärmspezialist‘, fragte, agressiv, was alle Therapie am Ende nütze, wenn der Kurgast nachts vor Lärm nicht schlafen kann. Zahl und Art der Geräuschbelästigungen hätten in unserem technischen Zeitalter derart zugenommen, daß man für einen erfolgreichen Kampf gegen den Lärm medizinisch, technisch und juristisch gewappnet sein müsse. Der Kampf sei nicht immer leicht zu führen, denn die Lärmerzeuger igelten sich in ein Gestrüpp von Gummidefinitionen ein, sie verschanzten sich hinter Begriffen wie "ortsüblicher Lärm", "Zumutbarkeit", "Erträglichkeit" und so weiter. Solche unklaren Begriffe lösten Gutachten aus, den Gutachten folgten Gegengutachten, und über dem entstehenden Streit kapituliere dann oft der lärmgeplagte Mensch. Doch sei hier erwähnt, daß gerade bei uns in der Bundesrepublik unendlich viel getan wurde, um die Kurbezirke von Lärm freizuhalten. Erholungssuchende, die aus dem südländischen Krach Spaniens oder Italiens kommen und in eine solche "Oase der Ruhe" geraten, fühlen sich gelegentlich wie in einem Vakuum. Doch immer häufiger, sagte Tischendorf, sehen unsere Kurorte heute einen neuen Patiententyp: den Menschen, der in einer lärmreichen Umgebung gesundheitlich geschädigt worden ist und nun Ruhe braucht. Kann er sie aber finden? Tischendorf suchte nach dem Idealbild lärmfreier Kurorte, die gleichsam "offene Ruhesanatorien" sein müßten. In ihnen dürfe der Geräuschpegel in den Hotelzimmern nachts 25 bis 30 phon und tagsüber 40 bis 50 phon nicht übersteigen (eine Spanne, die etwa zwischen Blätterrauschen und mittellautem Sprechen liegt). Da es schwierig sein dürfte, die Verkehrsgeräusche in absehbarer Zeit merklich zu senken, sollte man den Verkehr aus den Kurvierteln überhaupt verbannen.

Welche Folgen Lärmstörungen für den Menschen haben können, machte Tischendorf an erschreckenden Beispielen deutlich. Danach mußte sich in Paris kürzlich ein 19jähriger Mann wegen Mordes verantworten: "Nach den Aussagen der medizinischen Sachverständigen litt der Angeklagte an einer-durch Lärm verursachten Neurose, die ihn nach einer Kette seelischer Fehlleistungen schließlich zum Mörder werden ließ. Weitere Erhebungen in Paris zeigten, daß die Hälfte der in einem Untersuchungsbereich festgelegten Neurosen auf den kaum erträglichen Lärm in hellhörigen Neubauten zurückzuführen war. Bewohner derartiger Häuser leiden auffallend häufig an Gastritis, Magengeschwüren, Nervenreizungen und Drüsenstörungen, Dreizehn Menschen, die alle in einem Neubaublock bei Paris wohnten, versuchten innerhalb eines Jahres, sich das Leben zu nehmen. Niemand hatte anscheinend einen anderen Grund zu diesem Verzweiflungsschritt. Die dreizehn Selbstmordversuche waren lediglich seelische Kurzschlußreaktionen infolge unerträglicher Lärmeinwirkung."

Daß Lärm zu Schwerhörigkeit führen kann, überrascht nicht weiter, aber wer wüßte darüber Näheres? Tischendorf führte aus, daß eine Verminderung der Hörfähigkeit länger als zwei Tage anhält, wenn man beide Ohren mit einem Geräusch, von 90 phon (im Bereich von 3000 bis 6000 Hertz) eine Dreiviertelstunde lang beschallt. Das käme im Alltag gar nicht einmal so selten vor. Auch sei offen, wieweit häufiger Lärm mittlerer Lautstärke – wie er heute leider üblich geworden ist – eine Lärmschwerhörigkeit begünstige. Hier hätten die Untersuchungsergebnisse einer Forschergruppe im Sudan Aufsehen erregt. Bei Einheimischen, die in einer ausgesprochen lärmarmen Umgebung lebten, hätte man so gut wie keine Altersschwerhörigkeit gefunden – 70jährige hörten so gut wie 30jährige.

Die Therapiemöglichkeiten für den "Lärmgestörten" seien etwa die gleichen, wie sie für die verbreitete "vegetative Dystonie" in Frage kämen. Wir müßten künftig mit einer zunehmenden Zahl nervös überlasteter Menschen rechnen, sagte Tischendorf. Die Berufsarbeit werde durch die Automation immer monotoner, die körperliche Betätigung werde eingeschränkt, die / aufgestaute Aktivität habe Ermüdung und Langeweile zur Folge. Hier erwüchsen dem Kurort große Aufgaben, unter denen der Lärmschutz eine der vordringlichsten sei.