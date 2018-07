Inhalt Seite 1 — Wievielmal deutsche Kultur? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer sich von Berufs wegen, also intensiv, mit „deutscher Kultur“ beschäftigt, kann sich eines Tages der Einsicht nicht mehr verschließen, daß er „auf dem kulturellen Sektor“ arbeitet. Und damit fängt die ganze Misere an: die Misere der „verwalteten“, der „in den Gesellschaftsprozeß eingegliederten“ Kultur.

Wir werden uns daran zu gewöhnen haben. Wir werden darum kämpfen müssen, daß auch der verwalteten Kultur jenes Minimum an Freiheit erhalten bleibt, von dem alles Geistige lebt. Es gibt, fürchte ich, keinen Weg zurück.

Pessimisten sagen: Wissen Sie, das eigentliche Elend ist freilich, daß es da gar nichts zu verwalten gibt, daß jede Substanz fehlt.

Ich habe das, bei aller Skepsis im einzelnen, nie 10 sehen können. Im Gegenteil: die Kräfte, die dem „Kulturellen“ dienen, der Pflege also des über das animalisch Notwendige Hinausgehenden, der Suche nach Erkenntnis des Wahren, des Schönen, des Guten, des Gültigen – diese Kräfte scheinen mir nie zahlreicher gewesen zu sein als heute.

Wenn sie dennoch nicht wirklich stark erscheinen, dann deswegen, weil sie so diffus sind, weil sie alle in einer anderen Richtung ziehen. Dort liegt die Gefahr. Es fehlt nicht an Kräften; es fehlt jenes Minimum an verpflichtenden Konventionen, das der Kraft einen Weg weist; einen Weg, von dem der einzelne, wenn ihm danach zumute ist, bewußt abweichen kann – statt einfach in die Irre zu rennen. Nicht über kulturelle Substanzlosigkeit haben wir zu klagen, sondern – um bei dem physikalischen Bild zu bleiben – über kulturelle Atomisierung.

In dunkler Nacht mag dem skeptischen Betrachter das kulturelle Leben Deutschlands nicht als strahlendes Licht erscheinen, sondern als eine Vielzahl von Feuerchen, an denen jeder sein Süppchen kocht.

An die Stelle der leichten Abstraktionen und der unverbindlichen Bilder, wie sie einer Glosse wohl angemessen sind, hätten konkrete Beobachtungen, Tatsachen, Nachweise zu treten.