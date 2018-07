Inhalt Seite 1 — ZEIT-Bericte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sehen wir mit Hautpigment?

Melanin, das Hautpigment, das die Sonnenbräune erzeugt, spielt wahrscheinlich auch beim Sehen eine wichtige Rolle.

In einem Forschungslabor der US-Navy wurde dieses Pigment von der Netzhaut eines Kuhauges extrahiert und untersucht. Dabei stellte sich heraus, daß Melanin unter Lichteinwirkung energiereiche Teilchen freisetzt, die auf der Netzhaut elektrische Ladungen erzeugen. Die dadurch hervorgerufene elektrische Spannung an den jeweils vom Licht getroffenen Punkten der Retina könnte, so glauben die Forscher, die dort endenden Sehnerven zur Weiterleitung von Impulsen an das Gehirn anregen.

Strahlung verzögert Bananenreife

Bananen reifen langsamer, wenn man sie einer radioaktiven Bestrahlung aussetzt. Diese für den Bananenexport wichtige Entdeckung machten Wissenschaftler in Puerto Rico.

Normalerweise werden die westindischen Bananen in sechs bis zehn Tagen nach der Ernte gelb. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne müssen die Früchte ihren Bestimmungsort erreicht haben. Die Verlängerung der Reifezeit ermöglicht also den Transport der Früchte über weitere Strecken.

Durch Gamma-Bestrahlung der gepflückten grünen Bananen mit einer Dosis von 25 Kiloröntgen konnten die Puerto Ricanischen Forscher die Reifezeit um zehn und mehr Tage ausdehnen, ohne daß dabei das Aroma verändert wurde. Stärkere Strahlungsdosen hingegen brachten den Reifeprozeß in Unordnung: die Schale verfärbte sich bereits dunkel, ehe das Fruchtfleisch reif war.