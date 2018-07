Es soll keine Zimmer in München geben? Im Oberfluß! Ich kann es bezeugen, bin nämlich Studentin und gerade auf Zimmersuche dort gewesen. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken.

Werfen Sie einen Blick in die Zimmerannoncen der Süddeutschen Zeitung, so meinen Sie, sich in der Rubrik geirrt zu haben. Nicht Zimmer, sondern Arbeitsplätze werden angeboten: 90,– DM ein Zimmer in Schwabing gegen Mithilfe im Haushalt, Saubermachen, Kochen, auch sonntags. – In Hamburg nennt man das „Hausangestellte“, und das Zimmer wird frei zur Verfügung gestellt. Die Münchener aber regeln Personalfragen auf ihre Art. Eine Maklerin klagte mir ihr Leid: „Ich bin mehr Arbeitsvermittlerin als Wohnungsmaklerin!“ An jedes Zimmerangebot werden Bedingungen geknüpft.

Ein junges Ehepaar sucht billigen Babysitter. Eine Engländerin will außer einem Zimmerchen auch noch ihre Sprachkenntnisse verkaufen, besonders ihr Französisch. Eltern brauchen kostenlose Privatstunden für die ach so begabten Kinder. Eine alte Dame möchte ihre Einkäufe erledigt haben, im Krankheitsfall etwas gepflegt werden. Nebenbei erfahre ich, daß sie schon seit zwei Jahren bettlägerig ist, nur aufsteht, um ihre neuen Mieter „einzustellen“ – Krankenpflegerin gesucht für nur 130,– DM das Zimmer, so müßte das Angebot heißen! Ich empfehle mich empört. Doch das nächste Angebot wirkt auch nicht verlockender: „Wissen Sie, der Ofen ist halt ein bißchen kaputt, aber Ihre Vorgängerin war Tierärztin, die hatte sowieso dreckige Hände. Wenn’s Ihnen was ausmacht, ich krieg’ auch jemand anders!“

Und sie hat recht: Trotz Wucherpreisen und Extraleistungen werden die Wirtinnen ihre Zimmer spielend los. Auf jedes kleinste Kämmerchen warten mehrere Anwärter, die sich gegenseitig überbieten. Kurz vor Semesterbeginn müssen manche Studenten für eine Schlafstelle mit Waschbeckenbenutzung über 100,– DM bezahlen. Viele Wirtinnen kündigen just zum Semesteranfang, um noch ein letztes Mal ihre Preise heraufschrauben zu können. Oft ist nicht einmal fließendes Wasser vorhanden. „Wasser? Wozu? Auch Damen brauchen doch nicht jeden Tag zu baden“, gibt mir ein Wirt zur Antwort, außerdem könnte ich mir ja Wasser aus seinem Schlafzimmer holen. Solche Angebote, mehr oder weniger verblümt, sind überhaupt recht häufig. Ein 50jähriger Junggeselle nimmt nur Studentinnen. Besuch, besonders Herrenbesuch, unerwünscht. Ein Gastwirt bietet mir sogar ein Zimmer in seiner Wohnung mit Separateingang direkt in die Schenke ...

Ach, wenn ich doch eine ältere, berufstätige, ruhige Dame wäre, ich hatte es wesentlich einfacher mit Zimmersuche in München. Aber zum Glück fand sich doch noch eine nette Wirtin, die zu angemessenem Preis vermietet und sogar einen Tee für mich mitkocht. Daß sie während der Semesterferien die volle Miete verlangt, ist freilich auch bei ihr selbstverständlich. Sibylle May