In der Schere zwischen Kostensteigerungen und Wettbewerbsverzerrungen vor allem durch die französischen Stahlwerke, mußte die Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH Sulzbach-Rosenberg, Erlöseinbußen hinnehmen. Nur durch das seit Januar 1962 in Betrieb genommene Kaltwalzwerk war für das Geschäftsjahr 1961/62 (30. September) noch eine leichte Umsatzsteigerung um 3 % möglich. Ohne die Kaltblechumsätze ergibt sich ein Rückgang um 6,4 %. Gleichzeitig haben sich die Personalkosten mit unvermindertem Tempo um 9 (i. V. 10) % erhöht, während die Belegschaft nur um 1,5 (1,1) % auf 9158 Mitarbeiter verstärkt wurde. Die alleinige Gesellschafterin dieses größten bayerischen Montanunternehmens, die Flick-Gruppe, begnügte sich deshalb für das Geschäftsjahr 1960/61 mit 5 (i. V. 10) % Dividende auf 60 Mill. DM Grundkapital, und sie wird für 1961/62 ganz auf eine Ausschüttung verzichten, um der Maxhütte in ihrer derzeitigen Situation mehr Spielraum für die innere Stärkung einzuräumen. Eine gewisse Entspannung des Preisdrucks verspricht zwar die im August vorgenommene französische Stahlpreiserhöhung, aber die Differenzen gegenüber den deutschen Angeboten liegen auch dann noch immer zwischen 10 bis 12 %. Die Maxhütte, deren süddeutsches Absatzgebiet eine bevorzugte Domäne für Stahlimporte ist, hofft aus diesem Grund endlich auf eine angemessene Anhebung der Umsatzausgleichssteuer, um die rein politisch bedingten Marktnachteile kurzfristig ausgleichen zu können. Auf lange Sicht hält sie eine Harmonisierung der unterschiedlichen Steuersysteme innerhalb der Montan-Union für notwendig. Neue Sorgen bereiten in letzter Zeit Testverkäufe englischer Hüttenwerke auf dem deutschen Markt mit zwar vorerst kleinen Mengen, die aber preislich noch unter den französischen Angeboten liegen.

Nachdem sich die Maxhütte zur Sicherung ihrer leschäftigung dem französischen Wettbewerb anpassen mußte, war es ihr in verschiedenen Monaten nicht möglich, die Abschreibungen zu verdienen. Die Rohstahlproduktion, die 1960/61 noch im 3,8 % auf 704 000 t gestiegen war, nahm 1961/62 um 6,6 % ab. Die Zunahme des Auftragseingangs auf 0,56 (i. V. 0,51 nach 0,56) Mill. t war nur den Bestellungen von 60 000 t Kaltblechen zu verdanken. Das Kaltwalzwerk, dessen Kosten von 60 Mill. DM inzwischen bis auf einen kleinen Rest beglichen sind, erzeugt derzeit monatlich 12 000 t Bleche. Auch der Versand konnte nur durch die Kaltbleche über den Vorjahresstand gebracht werden.

Die Erzförderung ist infolge der billigen Schwedenerze zu einem Sorgenkind geworden. Der Schwerpunkt der Rationalisierung liegt deshalb bei den Erzgruben, wobei es in der Grube Auerbach bereits gelungen ist, den Lohnkostenanteil von 60 % auf 45 % zu reduzieren. Der Auftragsbestand der Maxhütte reicht derzeit für etwa zwei Monate Beschäftigung. Nach dem inzwischen erfolgten Lagerabbau sind Händler und Kunden zu kurzfristigeren Dispositionen übergegangen. Sie bestellen nur noch für ein oder zwei Monate und nicht mehr für ein ganzes Quartal, weil die Lieferfristen kürzer geworden sind. Die für diesen Herbst erwartete Belebung des Stahlgeschäfts ist leider ausgeblieben. Die Ursache liegt in stärkeren Einfuhren bei gleichzeitig geringeren Verkäufen im In- und Ausland. b. n.