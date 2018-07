Inhalt Seite 1 — Blank schloß Frieden mit den Ärzten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundesarbeitsminister Blank hat seinen Frieden mit den Ärzten geschlossen. Man ist sich nicht nur einig über die Grundzüge der Krankenversicherungsreform; sogar der von den Ärzten befürwortete Übergang zum Kostenerstattungssystem findet bei Blank Verständnis. Er halte das Kostenerstattungssystem, so meinte Blank auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Hartmann-Bundes in Baden-Baden, nicht für falsch, aber derzeit für politisch nicht durchsetzbar. Erst müßten gewisse Schichten der Bevölkerung noch eine weitere wirtschaftliche Entwicklung durchmachen, bevor in der gesetzlichen Krankenversicherung ein so radikaler Systemwechsel vorgenommen werden könne, wie ihn der Übergang vom Sachleistungs- zum Kostenerstattungssystem bedeute.

Bis zuletzt war es ungewiß gewesen, ob Blank in Baden-Baden über seine Reformpläne sprechen werde, wurde doch an dem sogenannten „Sozialpaket“ seit Monaten gepackt und geschnürt. Nachdem es nun aber doch endlich versiegelt und dem Bundeskanzler zugeleitet worden ist, fühlte Blank sich befreit von der selbstauferlegten Schweigepflicht, war aber dennoch bemüht, sich an sein Manuskript zu halten.

Die erste Abweichung, die er sich gestattete, betraf die ihm von den Ärzten entgegengebrachte Besorgnis wegen der von der EWG-Kommission ausgehenden Tendenzen, die Sozialversicherungssysteme in Europa anzugleichen. „Wir werden uns“, so erklärte Blank dazu, „den staatlichen Gesundheitsdienst nicht importieren lassen.“ Die Ärzte, die entschlossen seien, sich als freier Berufsstand zu behaupten und sich ihre Freiheit zu erhalten, könnten ihn stets als einen Mitstreiter betrachten.

Für Blank ist das historisch gewachsene und im großen und ganzen bewährte System der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung mehr und mehr in den „Sog des Kollektivs“ geraten. Einerseits ist der Versicherte in vielen Fällen zu einem Krankenscheinpatienten geworden, der sich keine Gedanken über die Kosten seiner Krankheit macht; der Arzt wird andererseits im Rahmen der Pauschalvergütung nicht leistungsgerecht honoriert, da bei steigender Inanspruchnahme der Wert jeder einzelnen Leistung abnimmt. Obwohl manche Formulierungen Blanks verschieden interpretiert werden können und die Frage offenließen, ob der Konsum der Krankenscheine etwa nur den Versicherten angelastet werden kann, klangen solche Bekenntnisse doch wie Glockengeläut in ärztlichen Ohren. Immer mehr Hände rührten sich zum Beifall für einen Minister, „vor dessen persönlichen Mut man stets Hochachtung gehabt und dessen sozialpolitischer Grundlinie man stets zugestimmt habe“ (Dr. Häussler).

Dieser Grundlinie ist Blank zweifellos treu geblieben und er will ihr, wie er ankündigte, auch auf die Gefahr hin treu bleiben, daß sein Entwurf ein zweites Mal scheitert. Er will die Selbstverantwortung der Versicherten stärken, indem er ihnen die Möglichkeit rechtzeitiger Vorsorgeuntersuchungen gibt und indem er sie zum Nachdenken auch über die Kostenseite des Krankseins veranlaßt.

Die Selbstbeteiligung durch einen „besonderen“ Beitrag, der bei Nichtinanspruchnahme zurückerstattet wird, und eine Durchschrift der Arztrechnung sollen das wirtschaftliche Element in die Beziehungen zwischen Arzt und Patient einfließen lassen. Die leistungsgerechte Bezahlung nach Einzelleistungen soll eine „der Würde des Arztes entsprechende“ Honorierung gewährleisten, wobei der Arzt nicht mehr das Risiko der Krankheitshäufigkeit trägt, ein Risiko, freilich, das stets nur kurzfristig zu Lasten der Ärzte gegangen ist, langfristig gesehen, ihnen eine nicht unerhebliche Mehreinnahme verschafft hat. Aber Blank war zu klug, um ausgerechnet vor den Ärzten eine so heikle Frage zu vertiefen.

Leider war er aber auch nicht gewillt, auf die Schwierigkeiten einzugehen, die seinem Entwurf rein sachlich entgegenstehen. So haben die Ersatzkassen – sicherlich nicht frei von hintergründigen Motiven – nachzuweisen versucht, daß die Einziehung und Verrechnung des „besonderen“ Beitrags aus dem die Selbstbeteiligung und die Rückerstattung finanziert werden sollen, einen Verwaltungsmehraufwand erfordert, der angeblich 25 % mehr Personal erfordert. Nun verursacht jede Individualisierung einen Verwaltungsmehraufwand und Kosten, angesichts des Mangels an geschultem Personal schafft diese Seite des Reformplanes doch ein Problem.