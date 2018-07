Der Kellner neben mir rechnete laut: „Ein Gedeck zwo: fünf Mark sechzig, ein Bier: 64 Pfennig, eine Packung Zigaretten: eine Mark.“ Er addierte und kam auf 7 Mark 24. Ohne Kommentar setzte er zehn Prozent Bedienung hinzu und sagte: „Acht Mark, bitte.“ Während der Kellner mit demonstrativer Ungeduld wartete, rechnete ich nach und sagte: „Ich fürchte, Sie haben ungenau gerechnet. Es sind nur 7 Mark 97?“ Ruppig brummend kam seine Antwort: „Na, denn eben nur 7,97.“ Freilich rächte er sich nun. Mit der Bemerkung, nicht herausgeben zu können, ließ er mich eine Viertelstunde sitzen.

Mir ging es wahrhaftig nicht um die drei Pfennige, die ich leicht entbehren kann und die auch in keinem Verhältnis zu der Wartezeit stehen. Es ging mir – wie sagt man? – ums Prinzip. Als es vor zehn Jahren in manchen Lokalen Sitte wurde, die Summe einer Rechnung jeweils auf einen Zehnerbetrag „aufzurunden“, nahm es jedermann gelassen hin. Mittlerweile ist das Verfahren so weit gediehen, daß – besonders in sogenannten vornehmen Lokalen und bei hohen Rechnungen – einzelne Kellner kurzerhand schon auf eine halbe oder eine ganze Mark aufrunden: Beträge unter 50 Pfennig ergeben einen ganzen Fünfziger, Beträge über 50 Pfennig eine Mark. Was soll das? Kein Lebensmittelhändler wird für zwei. Eier zu 18 Pfennigen einfach 40 Pfennig oder gar 50 Pfennig verlangen. Nur Kellner machen das. Und wir machen es mit.

Nun haben Kellner meist – vor allem in guten Häusern – ein relativ niedriges Grundgehalt. Sie sind auf das angewiesen, was ihnen aus dem sogenannten Trond zufließt: der komplizierten Verteilung der offiziellen Bedienungsgelder nach einem Punktesystem, wobei auch der letzte Commis nicht zu kurz kommt. Es ist überdies auch ein guter Brauch, die Aufmerksamkeit eines Kellners mit einem guten Trinkgeld zu belohnen und ihm so auch den schweren Beruf etwas zu versilbern. Aber so schwer dieser Beruf auch sein mag: Das ist kein Grund, unkorrekt zu sein.

Nun lohnt es sich nicht, wegen der zwei oder zwölf Pfennige minutenlang zu warten oder gar Lärm zu schlagen, wie es manche Wirte empfehlen: „Unser Personal muß auf den Pfennig abrechnen. Wenn nicht, dann...“ und so weiter. Ich habe hier meine eigene Methode entwickelt: Kellner, die exakt abrechnen, bekommen ein gutes Trinkgeld von mir; die anderen haben sich – so meine ich – ihr Trinkgeld ja schon genommen. Daß es etwas weniger war, als ich zu geben vorhatte, ist nicht meine Schuld. Wenn alle Gäste so verführen, dann wäre bald – ohne viel Aufsehen – die alte Korrektheit wiederhergestellt. Sonst aber könnte es sich einbürgern, daß überall nur noch mit Zehnern gerechnet wird und Pfennige allenfalls für die Sparbüchse taugen. hst