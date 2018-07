...dient nicht der Sache, sondern dem Prestige

Von Rudolf Walter Leonhardt

Die von den Kultusministern vereinbarte Einschränkung der Prüfungsfächer in den Gymnasien geschah fast ausschließlich auf Kosten der Naturwissenschaften, meinte Theo Löbsack in seinem Artikel, den wir in der letzten Ausgabe veröffentlichten. Rudolf Walter Leonhardt nimmt hier zu dieser Kritik Stellung.

Zwischen einer werdenden und einer gewordenen Demokratie gibt es Unterschiede. So haben wir aus den angelsächsischen Demokratien die segensreiche Institution des von den Parteien unabhängigen „Ausschusses“ (im Englischen: Royal Commission) übernommen – aber wir behandeln diese Institution dann bundes-neudemokratisch.

Sinn eines solchen Ausschusses ist es, zu einer sachlichen Lösung zu kommen, wobei die Vertreter bestimmter Interessengruppen vorbringen, was sie zu sagen haben – und dann die Entscheidung der Mehrheit akzeptieren. In der Bundesrepublik hingegen werden die Interessenverbände erst so richtig munter, nachdem die Entscheidung gefallen ist – sofern ihnen diese Entscheidung mißfällt, versteht sich.

Es ist die Rede von jener Rahmenvereinbarung der deutschen Kultusminister, die Theo Löbsack in der letzten Woche attackieren zu müssen glaubte. Diese Vereinbarung gründet sich auf das Gutachten eines überparteilichen Ausschusses, Es ging darum, Richtlinien zu geben für den Unterricht auf der Oberstufe deutscher Gymnasien und die Zahl der Abitur-Prüfungsfächer zu beschränken. Seit zwei Jahren laufen Interessenverbände dagegen Sturm. Am Ende haben sie auch meinen Kollegen Löbsack erwischt.

Am Anfang stand die Einsicht, daß ein Abitur, welches befriedigende Kenntnisse in vierzehn Fächern dem Schüler zur Pflicht macht, eine Farce ist. In der Tat ist das deutsche Abitur, ist die Prüfung, an der sich die Gesellschaft unseres Landes in „Gebildete“ und andere scheidet, mehr und immer mehr zur Farce geworden.