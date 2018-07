Nach einer alten Regel sollten jeweils ein Drittel des Vermögens in Aktien, ein Drittel in festverzinslichen Papieren und ein Drittel in Grundstücken angelegt werden. Wer in den vergangenen Jahren so gehandelt hat, ist nicht schlecht gefahren. Allerdings war es bis vor gar nicht langer Zeit dem Normalsparer kaum möglich, diese Risikostreuung durchzuführen, weil ihm einfach die beträchtlichen Geldmittel fehlten, die nun einmal bei dem Grundstücks- oder Häusererwerb erforderlich sind. Nur allzu häufig stand er vor der Entscheidung, entweder das eine oder das andere zu machen. Mit der Gründung sogenannter Immobilien-Fonds ist das einfacher geworden. Jetzt läßt sich auch der Grundbesitz innerhalb der Ersparnisanlage feiner dosieren.

Der bisher einzige deutsche Immobilien-Fonds ist der III-Fonds, München (Treuhänder Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank). Er hat in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet und seine Zertifikate haben infolgedessen besonders in der jüngsten Zeit ein reges Interesse gefunden. Seriöse Immobilien-Fonds existieren auch in der Schweiz. Ich betone seriös, weil wir in der Vergangenheit nicht immer gute Erfahrungen mit Kapitalanlagen gemacht haben, die uns aus der Schweiz offeriert haben. Das mahnt zwar zur Vorsicht, gibt uns jedoch nicht das Recht, unter Hinweis auf gewisse Machenschaften von vornherein alles abzulehnen, was uns über die Schweiz verkauft werden soll. Die Eidgenossen werden es uns andererseits nicht übelnehmen, wenn wir ihre Offerten besonders kritisch unter die Lupe nehmen.

Nicht alles seriös!

Ich komme auf dieses Thema zu sprechen, weil in diesen Tagen eine Werbeaktion der Intermit AG für internationale Miteigentumswerte in Zürich gestartet worden ist, die sich vornehmlich an die Sparer in der Bundesrepublik wendet. Sie stellt der Öffentlichkeit den von ihr verwalteten Eurobau Immobilien-Anlagefonds vor. Er trägt insofern einen internationalen Charakter, als sich die Liegenschaften des Fonds in verschiedenen westeuropäischen Ländern befinden (Lugano-Paradiso, Luzern, Paris, London und Frankfurt/Main). 50 % aller Anlagen sollen in der Schweiz und die übrigen 50 % in der Bundesrepublik, Frankreich und England realisiert werden. Für später sind Bauprojekte auch in anderen westeuropäischen Ländern vorgesehen.

Bei allen Fonds, ganz gleich ob es sich um Wertpapier- oder Immobilien-Fonds handelt, stellt sich immer die Frage: Wer steht dahinter? Je unbekannter die Initiatoren sind, um so mehr Vorsicht ist am Platz. Identifizieren sich angesehene Banken und Bankiers mit einem Fonds, dann kann man unterstellen, daß es sich um eine seriöse Angelegenheit handelt. Nur unbekannte Fonds-Gründer können es sich nämlich leisten, den Rahm abzuschöpfen und dann zu verschwinden. Hinter Eurobau steht die angesehene Schweizer Bankfirma Privat- und Verwaltungsgesellschaft AG in Zürich“. Deutsche Repräsentanten sind meist Privatbanken, die unbedingt Vertrauen verdienen. Von dieser Seite her scheint mir alles in Ordnung zu sein.

Vertrauen zur Eurobau muß der Zeichner der Zertifikate aber auch mitbringen, denn die rechtliche Konstruktion ist so kompliziert, daß der Laie kaum durchzufinden vermag. Wer kann sehen beurteilen, ob die gefundenen Regelungen seine Interessen auch richtig wahren. Eurobau ist kein Anlagefonds, der in sich selbständig ist und an dem die Zertifikatsbesitzer ein anteiliges Miteigentumsrecht haben. Aus rechtlichen Gründen, die verständlich sind und die wohl nicht näher erörtert zu werden brauchen, ist Eurobau nicht unmittelbarer Eigentümer der Grundstücke und Gebäude, sondern besitzt vielmehr Aktien und Anteile an Gesellschaften, die ihrerseits wieder Eigentümer eines oder mehrerer Grundstücke sind. Wesentlich ist hierbei, daß jeweils immer 100 % der betreffenden Anteile oder Aktien einer solchen Gesellschaft sich im Besitz des Fonds befinden. Eurobau wird verwaltet durch die Firma Intermit AG. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 0,5 Mill. Schweizer Franken (sfrs). Es ist zur Hälfte eingezahlt. Präsident des Verwaltungsrates ist Dr. von der Mühll, Direktor der Privatbank und Verwaltungsgesellschaft in Zürich.

Die Verwaltung der Liegenschaften, wie Vermietungen, Inkasso, Reparaturen usw. ist wiederum einer Spezialgesellschaft, im vorliegenden Fall der Perofondo, übertragen. Schließlich besteht noch eine Kontrollstelle, die Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG, Basel und Zürich, die Intermit bei allen wichtigen Geschäftsentschlüssen treuhänderisch berät.