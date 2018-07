Der Deutschen Angestelltengewerkschaft scheint der tariflose Zustand im privaten Bankgewerbe auf den Nägeln zu brennen. Sie will ihn notfalls durch Arbeitskämpfe beseitigen, ferner hat sie angekündigt, „auf die Straße zu gehen“, um in Protestkundgebungen die „jeder demokratischen Spielregel hohnsprechende Haltung des Arbeitgeberverbandes“ anzuprangern. Die DAG fordert eine Anhebung der Tarifgehälter im privaten Bankgewerbe um acht bis neun Prozent.

Nun ist es keineswegs so, daß die Arbeitgeber es abgelehnt haben, überhaupt mit ihren fünf gewerkschaftlichen Tarifpartnern zu sprechen. Es haben lange Gespräche über die tarifliche Situation stattgefunden, in denen die Arbeitgeberseite schließlich erklärt hat, sie wolle im Januar 1963 gemeinsam mit den Gewerkschaften die Situation überprüfen. Und gerade das ist es, was die Empörung der DAG hervorgerufen hat. Ihr wird nämlich deutlich demonstriert, daß es die Arbeitgeber in diesem wichtigen Wirtschaftszweig keinesfalls als ein Unglück empfinden, in einem tariflosen Zustand zu leben. Sie wissen recht gut, daß die Mittel der Gewerkschaften in diesem Fall begrenzt sind. Sie glauben nicht, daß überhaupt ein Aufruf zum Streik riskiert wird. Der Einfluß der Gewerkschaften unter den Bankangestellten ist denkbar gering. Wie bedeutungslos er ist, würde sich im Falle eines Streiks zeigen.

Für den Arbeitgeberverband ist diese Angelegenheit jedoch nicht nur eine Sache reiner Machtpolitik. Auf seiner Seite stehen eine Reihe wirtschaftlicher und sozialpolitischer Fakten, von denen er weiß, daß sie nicht nur in der Öffentlichkeit gebührend gewürdigt werden, sondern auch von den Bankangestellten selbst, denen wirtschaftliches Denken nicht ganz so fremd ist wie den Arbeitern und Angestellten mancher anderer Branchen.

Es wird den Gewerkschaften schwerfallen, den Banken eine unsoziale Haltung vorzuwerfen, denn immerhin sind die Tarifgehälter der Bankangestellten seit 1950 um 114,5 % gestiegen, zuletzt im Juli 1961 um volle 10 %. Aber das ist noch nicht alles. Die Tarifgehälter im Bankgewerbe sind seit jeher ein Mindestmaß. Man darf davon ausgehen, daß überall noch Sonderzahlungen erfolgen, so daß die Bankangestellten – alle Nebenleistungen einbezogen – mit ihren Vergütungen an der Spitze der Angestellten liegen dürften.

Nach dem Tarif werden bei den Banken 13,5 Monatsgehälter gezahlt. Darüber hinaus ist in den letzten Jahren in Höhe der Dividende eine Jahresabschlußvergütung ausgeschüttet worden. Die Durchschnittsdividende belief sich in den vergangenen Jahren auf 16%, so daß zu den 13,5 Gehältern noch einmal 16 % des Jahresarbeitsverdienstes hinzugekommen sind. Bei zahlreichen Banken dürften demzufolge mindestens 15 Monatsgehälter gezahlt worden sein.

Nun könnte man natürlich argumentieren: Wenn so hohe übertarifliche Leistungen gewährt werden, sollte es nicht stören, wenn die Banken dem Tarif acht oder neun Prozent zulegen. Man könnte bei den außertariflichen Leistungen ja entsprechende Abstriche vornehmen. – Sicherlich wäre das ein Weg, um die Gewerkschaften zufriedenzustellen, denn ihnen kommt es vermutlich in erster Linie darauf an, Erfolge vor- und ihre Existenzberechtigung nachweisen zu können. Aber ist denen, die es angeht, nämlich den Bankangestellten, damit gedient? Ihnen kann es doch nur darauf ankommen, effektiv mehr zu verdienen. Dieser Wunsch ist stets und überall verständlich, doch im Augenblick ist seine Erfüllung deshalb schwer durchsetzbar, weil die Banken angesichts der auch bei ihnen rückläufigen Erträge nur schwer bereit sein werden, sich neue Kosten aufzuhalsen. Immerhin bewegt sich der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten einer Bank zwischen 70 und 80%. Bislang wurde der größte Teil aller Rationalisierungserfolge durch steigende Personalkosten wieder aufgezehrt. Angesichts des überall herrschenden Personalmangels mußten in Bezug auf die Gehälter beträchtliche Konzessionen gemacht werden.

Inzwischen hat sich das Klima auf dem „Markt“ der Bankangestellten jedoch ein wenig gewandelt. Es wird nicht mehr „um jeden Preis“ eingestellt, der Personalbedarf ist etwas geringer geworden. In Einzelfällen spricht man bereits von Entlassungen. Vielfach werden die natürlichen Abgänge nicht mehr ersetzt. Auch bei den Banken beginnt (endlich!) der Sparkommissar zu regieren. Anstoß dazu gaben die 1960 rückläufigen Erträge. Man braucht nur an die Situation im Effektengeschäft zu erinnern, auch an die Pleiten der letzten Zeit, die den Banken Verluste gebracht haben. Natürlich geht es der Masse der Kreditinstitute keineswegs schlecht, besser wahrscheinlich als manchen Industriebetrieben und Handelsunternehmen. Aber schließlich sollte man es ihnen nicht verübeln, wenn sie nach einer Periode äußerst großzügiger Gehaltspolitik nun etwas kürzer treten wollen.

