So sieht ein „Auge des Gesetzes“ uns: Autofahrer, Fußgänger, „Gelbsünder“, Frauen am Steuer, Charakterlose – Verfeinerter Umgang mit dem Publikum – Verkehr von morgen im „Mittelalter von heute“

Von Willy Kinnigkeit

Wir haben alle eine Vorstellung vom Verkehrsschutzmann. Sie hält sich meistens in den Grenzen der Höflichkeit, Er wird respektiert, kritisiert, gefürchtet, selten geliebt Aber wir wissen kaum, wie der Verkehrsschutzmann uns sieht, uns, die Autofahrer, und uns, die Fußgänger. Hier gibt einer jener Verkehrspolizisten Auskunft, die „am verkehrsreichsten Platz Europas“, am Stachus in München, Dienst tun und bis vor wenigen Tagen bis zum Ende der Urlaubssaison einer gigantischen Verkehrsflut Herr werden mußten, in der einheimische und fremde Autofahrer und Fußgänger, Radfahrer und Mopeds ihr Ziel zu erreichen suchten.

Wenn die Flut hereinbricht, ist es 17.15 Uhr. Sie kommt an jedem Nachmittag, sobald die Büros geschlossen haben. Und sie ergießt sich über die ganze Stadt. Es ist die Abendflut des Verkehrs. Morgens bricht sie gegen 8.15 Uhr herein, wenn die Kraftwagen zu vielen Tausenden aus allen Himmelsrichtungen im Kern der Stadt zusammenkommen. Ihr Auspuffdunst legt einen leichten Nebel auf den Asphalt.

Wenn die Flut kommt, steht er an der Ecke Maffai-Theatinerstraße: 32 Jahre alt, verheiratet, Hauptwachtmeister. Seine Frau verdient auch, denn sein Gehalt ist nicht allzu groß: mit Wohnungsgeld und Kinderzulagen 694 Mark. Sie leben in einem kleinen Häuschen einer Arbeitersiedlung am Nordostrand der Stadt.

Er steht täglich mitten im Verkehr, aber er selbst hat noch kein Auto. Selbstverständlich aber besitzt er den Führerschein; das muß er schon als Verkehrsposten an einem der Brennpunkte des europäischen Verkehrs. Die Statistiker haben errechnet, daß in der Stunde 1500 Autos an ihm vorbeirauschen. 50 000 Fahrzeuge passieren den Stachus täglich allein in nord-südlicher Richtung, weitere 25 000 in west-östlicher.

So sieht sein Arbeitstag aus: drei Stunden Dienst an der Kreuzung, zwei Stunden Bereitschaft, drei Stunden Dienst an der Kreuzung. Arm hoch: Achtung! Kreuzung frei! Halbe Kehrtwendung, Arme in Schulterhöhe: Fahrtrichtung frei!