Inhalt Seite 1 — Für eine Berlin-Krise gewappnet? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Washington, im Oktober Was in Washington contingency planning heißt, das nennen wir Notplanung und denken dabei an Berlin. Nun ist ein Notstand eingetreten. Zwar betrifft er zunächst noch nicht Berlin, aber die eine Blockade kann jederzeit die andere auslösen. So ist es um so wichtiger zu wissen, ob und wie wir auf alle Notstände und Zufälle in Berlin und auf den Wegen dorthin vorbereitet sind.

Was geschieht, wenn Ulbricht morgen ein Visum von allen Bürgern Westberlins und der Bundesrepublik verlangt, die durch die Zone fahren wollen? Bis vor ganz kurzem hatte man nicht gesehen, daß dies zu einer schleichenden Blockade Westberlins führen kann. Bundesaußenminister Schröder folgte Bürgermeister Brandt hier in dringlichen Warnungen an die amerikanische Adresse, man möge gerade in diesen Punkten den Anfängen widerstehen. Noch gibt es nicht, wie seit der Rückkehr Schröders von einigen vermutet wird, einen klar, umrissenen Punkt „Visum“ in der Notstandsplanung. Immerhin haben Kennedy und Rusk waches Verständnis gezeigt, und der deutsche Außenminister war befugt zu erklären, daß eine unlösbare „Interdependenz“ – eine gegenseitige Abhängigkeit – zwischen militärischem Zugang und Zivilverkehr besteht. Ist damit der Zivilverkehr in die Essentials, für deren Verteidigung notfalls Atomwaffen eingesetzt werden sollen, einbezogen worden?

Durchaus noch nicht in eindeutiger, schlüssiger Form. Man muß, will man in dieses Problem eindringen, sich die lange, vieldeutige Geschichte des Zivilverkehrs vor Augen führen. In den ersten Nachkriegsjahren gab es einen sehr begrenzten deutschen Zivilverkehr in alliierten Zügen, den die vierte Besatzungsmacht, die Sowjetunion, kontrollierte. Dann kamen viersprachige Interzonenpässe auf. Mit ihrer Abschaffung wurde praktisch die Viermächteverantwortung für den deutschen Zivilverkehr aufgegeben. Die Kontrolle ging damit auf die Zonenbehörden über. Ein Visumzwang erschien deshalb bisher wie die Fortsetzung der Kontrolle durch DDR-Organe mit anderen Mitteln, also: Wegen eines Stempels keine Verwicklungen!

Der Stempel ist jedoch ein wirksames Instrument zur allmählichen Strangulierung des gesamten zivilen deutschen Reiseverkehrs zu Lande. Wie könnten rund 600 000 Visen im Monat – und um so viele handelt es sich im Durchschnitt – ausgestellt werden? Welcher westdeutsche Geschäftsmann wird sich den Unbequemlichkeiten und Gefahren einer solchen Prozedur aussetzen wollen? Oder sollen all die, die kein Visum erhalten oder die kein Visum beantragen wollen, fliegen? Man sieht es jetzt auch in Washington und bespricht es in den Ausschüssen der Notstandsplanung: Das Visum kann zur tödlichen Waffe gegen das dritte der Essentials, die Lebensfähigkeit der Stadt, werden.

Ehe alliierte Machtmittel gegen eine solche Aktion mobilisiert werden, soll von deutscher Seite das Druckmittel „Interzonenhandel“ angewandt werden. Die Freizügigkeit des zivilen Berlin-Verkehrs ist ja genau für den Fall der Störung an den Interzonenhandel gebunden. Ja, dieser innerdeutsche Handel wird im wesentlichen überhaupt nur wegen des Berlin-Verkehrs aufrecht erhalten – eine Tatsache, die in der amerikanischen Öffentlichkeit, auch in politischen Kreisen, noch immer verkannt wird.

Die drei Westmächte und die übrigen NATO-Mächte müßten allerdings bei einer solchen Maßnahme mitwirken, denn sie bliebe relativ wirkungslos, wenn nicht ein allgemeines Handelsembargo des Westens gegen den Osten folgte. Dieser enge Zusammenhang zwischen innerdeutschen Gegensätzen, Dreimächtefragen, Angelegenheiten der vier Westmächte mit Einschluß der Bundesrepublik und schließlich dem großen Notfall offenbart sich in jedem Detail der Contingency Planung.