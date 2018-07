Es war eine selbstverständliche Dankespflicht der Münchner Städtischen Galerie, die Künstlerin, die durch ihre großzügigen Schenkungen und testamentarischen Vermächtnisse die Bestände der Sammlung so sehr bereichert hat, mit einer Gedächtnis-Ausstellung zu ehren. Gabriele Münter‚ der Kunstwelt bekannt als langjährige Lebensgefährtin Kandinskys, als Gesinnungsgenossin und Freundin der Männer des „Blauen Reiters“ sowie als selbst namhafte Mitarbeiterin dieses Kreises, ließ auch 25 Gemälde eigener Hand, ihr gesamtes druckgraphisches Werk, eine Anzahl von Blumenblättern, Aquarellen, Zeichnungen, Hinterglasbildern, Stickereien nebst ihrem ganzen Archiv in den Besitz der Stadt München übergehen. So war es ein Leichtes, die Ausstellung zu einer ziemlich lückenlosen Überschau über ihr Schaffen zu machen.

Daß Gabriele Münter ein ursprüngliches Talent war, ist außer Zweifel. Allein, sie hätte nicht die frauliche und anpassungsfähige Natur sein müssen, die sie tatsächlich war, hätte sie sich dem starken schöpferischen Fluidum, aber auch dem ideologischen und programmatischen Einfluß ihrer Umgebung entziehen können. Und es läßt sich an den hier aufgereihten Zeugnissen ihres Lebenswerkes ablesen, wie sehr sich in ihrer Kunst die angeborene Naivität und die Bereitschaft überschnitten, die ihr vorgetragenen Ideen widerzuspiegeln. Sicher ist, daß wir die weitaus überzeugendsten Belege ihrer Begabung in jenen Landschaften und Stilleben kleineren Formats (vornehmlich aus der Frühzeit) vor uns haben, die so instinktsicher „gesehen“ sind und auch in ihrem delikaten Kolorit ein durchaus individuelles Malerauge bekunden. A-th