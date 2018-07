Von Martin Beheim-Schwarzbach

Kriege, zumal so bestialische wie die modernen, ziehen in der Literatur gellende Aufschreie nach sich, die sich verzweifelt bemühen, die Hölle, die Furie, das Menschenschlachthaus, die Massenfolter, den unsagbaren Ekel sichtbar und hörbar zu machen, und nicht immer ist es ein Gott, der dem Menschen, der in seiner Qual verstummt, zu sagen gab, was er leidet. Aber wenn der Mensch gellend schreit, wird kein Buch daraus; mit dem Unartikulierten ist die Welt wohl versehen, ja, überfüttert, aus ihm teilt sich nichts Überzeugendes mehr mit. Daraus folgt, daß es genauer Absicht und großer Kunst, wohlberechtigter Kunstgriffe bedarf, um Eindruck zu machen: Den Ekel darzustellen wird zur ästhetischen Aufgabe.

Darin ist schon viel versucht und viel geleistet worden, und in dieser Vielheit der Kriegs-, und das heißt hier natürlich: der Antikriegsliteratur lassen sich Steigerungen verfolgen, die in der Natur der Sache bedingt und schier uferlos sind. Dabei ist nicht immer die äußerste Grenze des Erträglichen das Überzeugendste; manchmal hat es den Anschein, als leiste ein wohlabgewogenes Mittelmaß, ein Moderato des Schreis die besten Dienste, bessere als das Äußerste, welches Hirne und Herzen nur betäubt. Dann aber stößt man auch wieder auf ein Alleräußerstes, welches die raffinierteste Kunst der Zumessung an Eindruckskraft hinter sich läßt, und das ist der Fall bei Der deutsche Titel, dem berüchtigten Spruche „Dulce et decorum est pro patria mori“ entnommen, ist in seinem Hohne noch schlagender als der Originaltitel. Dalton Trumbo, heute ein bekannter Hollywooder Autor, der dreißig Drehbücher verfaßt hat, darunter den Israel-Film „Exodus“, hat mit diesem Buch ein Antikriegs-Symbol geschaffen, das die aller-, alleräußerste Grenze des Denkbaren und Erträglichen aufreißt und dennoch kein unartikulierter Aufschrei, sondern höchst raffinierte/Kunst ist.

Der Rest eines Mannes, künstlich am Leben erhalten, liegt mit Verstümmelungen, die zu beschreiben die Hand sich sträubt, und verbringt die grausige Karikatur von Leben, die ihm „vergönnt“ ist, mit Erinnerungen und mit dem Bemühen, sich mitzuteilen. Jede Kontaktmöglichkeit ist ihm so total abgerissen, daß es der groteskesten Mittel bedarf, den Schatten eines Kontaktes herzustellen, und auch dieser erweist sich als eine fürchterliche und hoffnungslose Erfahrung: Er zerschellt an einer Welt ohne Erbarmen, und alles, was diesem lebenden Leichnam noch an Kommunikation zukommt, ist das Morsesignal „Was Sie wollen, ist gegen die Vorschrift“. Vielleicht ist mit dieser Einzelheit die Grenze überschritten und erleidet das mit hoher Kunst und Kraft durchgeführte Buch den Knacks des nicht mehr Vertretbaren, der Parodie auf die Unmenschlichkeit: Während bisher ein erschütterndes Stück Tragik abrollte, erschallt hier ein schrilles Gelächter.

Die Akribie dieser Chronik ist von haarsträubender Gewissenhaftigkeit, und wenngleich es kein Genuß, sondern eine Qual ist, sie zu lesen, und obwohl es ja doch wieder nur die lesen, die „es schon wissen“, so ist es doch ein Werk, das nicht fehlen darf, und ein wichtiger, ja, unerläßlicher, die Bibliothek des Kriegsgrauens ergänzender, ja, fast möchte man sagen: abschließender Beitrag zum Thema des Heldentodes.