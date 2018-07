Wieder ein „Zeuge des Jahrhunderts“, diesmal Carl Zuckmayer, vorgeführt in Klaus Harpprechts gleichnamiger Sendereihe. Entweder war der Mann so sympathisch oder so redselig, daß man seines Redeflusses nicht Herr werden konnte, oder Harpprecht glaubte an seine extreme Bedeutung – kurz und gut: Zuckmayer erhielt die doppelte Sendezeit wie die anderen Jahrhundertzeugen zugesprochen, obwohl doch da schon wahrhafte Kronzeugen des Saeculums wie Rennfahrer und Admiräle zu besichtigen waren.

Zuckmayer also in Fortsetzungen, ein ungemein reizender Mann, der sich plaudernd und zur Laute singend seiner Vergangenheit vergewisserte, seines Aufstiegs und seiner Verbannung, seiner Freunde und seiner Weggefährten. Gegen all das nichts und auch gegen Zuckmayer nichts, zumal er doch zumeist auf einem Schweizer Holzklotz saß, die Bergkulisse im Hintergrund. Er winkte touristenlockend aus dem Bildgerät.

Aber man sollte sich doch wohl darüber verständigen, daß diese betuliche Art des Interviews, aus Ehrfurcht und Vertraulichkeit gemischt, hausbacken und unmodern ist, sehr lachhaft gegen den intellektuellen und distanzierenden Geist des Jahrhunderts verstoßend, dessen „Zeugen“ da präsentiert werden sollen. Devote Frage und leutselige Antwort, dazwischen ein wenig Musik und hinten ziehende Wolken – das ist nicht der Stil, mit dem man des geistigen Klimas dieses Jahrhunderts habhaft wird. Die Sache sollte nüchterner, sollte als Werkstattbericht angelegt sein, eine kühle Montage aus Kurzinterview im „Meet the press“-Stil, Film- und Tonaufzeichnungen, Kommentar, Analyse und Archivmaterial. Man kann, von Zuckmayer nun einmal abgesehen, sich zum Beispiel Franz Kafka nicht im Stil Emanuel Geibels nähern.

Sehr achtbar dann in der Wochenmitte das neueste Stück des Hauptmann-Gedenkjahres, Kurt Hirschfelds Inszenierung des Fuhrmann Henschel“, als Theateraufführung übertragen aus dem Schauspielhaus Zürich. Mit dem Stück, das den Typus der Milieutragödie aufs reinste verkörpert, ist es so eine Sache, aber trotz der Unbeweglichkeit der Bildregie war dieser Abend dank Walter Richter und Barbara Rütting noch einer der besten Hauptmann-Versuche des Fernsehens im problematischen Gedenkjahr.

Neben einigen anständig-unauffälligen Sachen wie Bruckners „Heroischer Komödie“ und den „Polowetzer Tänzen“ dann noch ein Bericht „Amerikaner unter uns“: kein verfremdeter Koeppen-Blick auf die Lebensgewohnheiten unserer Alliierten, sondern ein wohlgemeinter und hochwillkommener Aufruf zum Kontakt mit Menschen, die in unserem Lande als fremde Einsprengsel vollkommen isoliert leben. lupus