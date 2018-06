Nach einer in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Polemik zwischen Innensenator Albertz und Bundesminister Lemmer über Nutzen und Frommen des amerikanischen Spielfilms „Tunnel 28“ wurde er nun in der Berliner Kongreßhalle uraufgeführt, vor den Spitzen der Westberliner Behörden und all dem, was man gemeinhin als Creme der Westberliner Gesellschaft bezeichnet.