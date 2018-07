Von Robert Neumann

Kritiker müßte man sein – wie mein Freund Reich-Ranicki zum Beispiel!

Aber wie verhält sich ein branche-unerfahrener Mann wie ich, wenn ihm die ZEIT-Redaktion den Umbruch eines Buches von Ludwig Marcuse schickt, samt den Spielregeln: „Wir schicken Marcuse gleichzeitig den Umbruch Ihres neuen Romans, wir werden seine Kritik über Sie und Ihre Kritik über ihn gleichzeitig publizieren, und weder Sie noch er werden im voraus sehen, was der andere über ihn geschrieben hat.“ Mit dem unfeinen Zusatz: „Daß Sie mit Marcuse diesbezüglich direkt in Verbindung treten, Herr Neumann, ist sicher schon deshalb ausgeschlossen, weil Sie ja wohl auch mit ihm verfeindet sind.“

Dieses „ja wohl auch“ ist eine Niedrigkeit. Ob ich zufällig mit ihm verfeindet bin – nein, er mit mir – weiß ich nicht genau. Wir sind im Gegenteil seit fünfundzwanzig Jahren befreundet, mit einer Unterbrechung von dreiundzwanzig, und was unser letztes Zusammentreffen vor zwei Jahren betrifft – ich schied von ihm als Freund! Ganz abgesehen davon, daß wir beide einer härteren Generation angehören, die es sich und einander noch schwer machte. Kein Enzenswalser, der damals in einem Dreizeilen-Apodiktum einen Heißenkorff als den größten Rühmbüttel aller Zeiten bezeichnet hätte, oder wie war das nur – und nicht einer unter ihnen allen von jener wechselseitigen Hagelschaden-Versicherung, Assicurazione 47, die es bekanntlich gar nicht gibt.

Wozu noch kommt: Lobe ich Marcuse, während er mich lobt, so bleibt mein Lob wirkungslos; was ich verschmerzen könnte; aber auch sein Lob meines Buches bliebe wirkungslos, und das wäre aus sachlichen Gründen schade, denn es ist ein gutes Buch. Lob’ ich ihn aber, während er mich tadelt – das könnte ihm so passen! Woraus folgt, daß ich ihn zu tadeln habe, auf jeden Fall.

Dem aber steht wieder im Wege, daß Marcuses Buch, in dem er den Begriff der Obszönität in der Luft zerfetzt, einem andern meiner Freunde ein ungemein rotes Tuch sein muß: Er ist ein frommer Mann – die Herzlichkeit unserer Freundschaft beruht darauf, daß er mir die schlimmen Wörter aus meinen Texten streicht. Und da sollte ich ihm nach dem Munde reden, indem ich Marcuse verreiße? Das wäre gelacht!

Kurzum: all das ist zu kompliziert. Bleibt nur ein kühner Ausweg, zu dem ich bloß in verzweifelten Fällen Zuflucht nehme: Seien wir sachlich.