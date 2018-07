HANNOVER (Kestner-Gesellschaff): „Scharff“

Die erste Wiederbegegnung mit Edwin Scharff (1887–1955) seit der Gedächtnisausstellung von 1956. In Hannover fehlen die monumentalen Bildwerke, auch das bedeutendste Werk der Spätzeit, die Bronzetür für die Klosterkirche Marienthal. Man sieht vor allem die Kleinplastik und einige seiner berühmten Porträtbüsten: Helene Ritscher, Liebermann, Corinth aus den zwanziger Jahren, ferner Zeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1951 und einige frühe Gemälde. Das Werk von Scharff erscheint, auch in dieser Auswahl, seltsam zeitentrückt, schwer einzuordnen in Schulen und Strömungen, im künstlerischen Rang mit Barlach und Lehmbruck vergleichbar, aber ohne deren expressiv übersteigernde Gewalt. Seine Gestalten sind nie überanstrengt, sind im Zustand der Ruhe, die aus Spannung resultiert. Der Plastik wird nicht mehr Ausdruck, nicht mehr Symbolgehalt aufgebürdet, als ihrer gelassenen Haltung zukommt. In den frühen Skulpturen spürt man seine Erfahrungen mit dem Kubismus, der seinen eigenen Vorstellungen von klarer Tektonik und formaler Prägnanz weitgehend entspricht. Im Relief und noch mehr in der Zeichnung erlaubt er den Figuren die Bewegungsfreiheit, die er in der dreidimensionalen Plastik vermeidet. – Die Ausstellung dauert bis zum 4. November und wird von den Museen in Mannheim, Hagen, Krefeld und Duisburg übernommen.

MÜNCHEN (Neue Galerie im Künstlerhaus): „Wessel-Zumloh“

Irmgard Wessel-Zumloh lebt in Iserlohn in Westfalen, und sie ist so ziemlich die einzige deutsche Malerin, die man auch außerhalb ihrer Heimatstadt und ihrer Provinz kennt. (Woran liegt es eigentlich, daß die Frauen in der zeitgenössischen Malerei keine Rolle spielen – Zufall oder mangelndes Selbstvertrauen oder mangelnde Ellbogen für den robusten Kunstbetrieb?) Ihre Bilder sind in diesem Jahr in Südamerika, in Washington, in Venedig und Athen ausgestellt. Die Neue Galerie in München zeigt – bis Ende Oktober – eine Auswahl ihrer neuesten, meist großformatigen Bilder. Dynamische Malerei, ungestümer Farbauftrag, starke Kontraste, Wirbel von Rot und Gelb, Eine so spontane, überströmende Malerei, daß sie nicht einmal den Rahmen als Grenze respektiert, nach beiden Seiten hinausdrängt und erst im Triptychon von mehr als drei Metern sich ausleben kann. In diesem farbigen Orkan werden Gegenstände an die Oberfläche gespült, Dingfragmente, Schalen, Früchte, Krüge und Flaschen. Ihre Bilder sind „Stilleben“, sind ein gelungener Versuch, dem alten Begriff der „nature morte“ neuen Sinn zu geben. Die Gegenstände sind keine Symbole oder Archetypen menschlicher Gesittung, sondern einfach die Dinge, mit denen sie in der Küche hantiert. In ihrer Malerei, sagt Frau Wessel-Zumloh, „sind sie so etwas wie Konsonanten, die der reinen Vokalwelt der Farbe Artikulation und Ständigkeit geben“. g. s.