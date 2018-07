Inhalt Seite 1 — Kommt man weiter ohne ihr? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor kurzem stieß ich in einem wichtigen Buch auf eine Sentenz, die das Problem der Bescheidenheit grundsätzlich in Frage stellt: „Die Theologen sind stets bereit, die Menschen in Blindheit zu erhalten; die Regierungsbeamten, sie zu unterdrücken ... Angenommen, man hätte den unteren Klassen des Volkes statt der Lehre der Demut, des Leidens, der Selbstverleugnung und Selbsterniedrigung – die den Ausbeutern so bequem ist! – die Lehre ihrer Rechte und der Pflicht, sie zu wahren, gepredigt, so hätte man erkannt, daß die Natur, die den Menschen für die Gemeinschaft geschaffen hat, ihm auch genug Verstand mitgegeben hat, um eine vernünftige Gemeinschaft zu bilden!“ Diese Sätze stammen von einem der großen französischen Moralisten, von Nicolas-Sébastien Chamfort, dem unsere Demokratie manches zu verdanken hat. Seine „Maximen“, die kurz vor Ausbruch der französischen Revolution erschienen, stehen unter dem Leitwort: „Nachsichtige Verachtung mit dem Sarkasmus der Heiterkeit zu verbinden: das ist die beste Philosophie für die Welt!“

Da, bei allem Respekt vor Wertmaßstäben, der Wahrheit der Vorrang gebührt, sollten wir uns nicht scheuen, auch unbequeme Behauptungen zu prüfen. Zwar meinen „Demut“ und „Bescheidenheit“ nicht genau dasselbe, aber beide Begriffe überschneiden sich. Die Frage lautet also: „Ist die Bescheidenheit eine überlebte Tugend? Hat sie im freiheitlichen Bewußtsein einer Demokratie noch Platz?“

In der Tat, auf den ersten Blick scheint das „Bleib brav bescheiden“ eines wahren Demokraten unwürdig zu sein. Die Demokratie appelliert an unser Selbstbewußtsein. Regsame Vernunft und Verantwortungsfreude werden gefordert. Jeder soll sich sein Urteil bilden, soll „wählen“ und entscheiden. Jeder soll sich für das Ganze verantwortlich fühlen. Die Demokratie fußt auf dem berechtigten Stolz von Jedermann! Es gibt keine grundsätzlichen Schranken mehr; wer sich fähig zeigt, soll seine Chance haben, und es spricht nur für ihn, wenn er sich immer größere Aufgaben zumuten darf. Dieser Appell an das Selbstbewußtsein hat auch seine ökonomischen Konsequenzen. „Wohlstand für alle!“ heißt die Parole. Jedem soll es möglich sein, seinen Lebensstandard zu verbessern. Wo soll da noch Platz bleiben für ein „Lob der Bescheidenheit“?

Man kann freilich den Scheinwerfer auch anders ansetzen, um unsere Frage zu erhellen. Und dann zeigt sich das Problem absonderlich verwandelt. Gerade der Demokrat weiß Amt und Person genau zu unterscheiden. Er ist sogar äußerst empfindlich in diesem Punkt. Wer ein hohes Amt bekleidet, tut gut, merken zu lassen, daß seine Macht „vom Volk“ ausgeht, sofern er seine Wähler nicht verstimmen will. Würde der „Mann auf der Straße“ gefragt, ob ein Minister „etwas Besseres“ sei als er, so empfände er schon die Frage als Beleidigung. Zwar sind in der Demokratie Ämter und Amtsvollmachten gegliedert, aber als oberster Leitsatz gilt: gleiches Recht für alle. Die demokratische Luft ist ein schlechtes Klima für Heldenverehrung jeglicher Art. Niemand leugnet, daß es große und kleine Talente, bedeutende und weniger bedeutende Menschen gibt. Aber die Grundhaltung ist wesentlich von dem Gefühl der „Gleichheit“, der „Egalité“, bestimmt. Es wirkt auf jedermann sympathisch, wenn selbst ein Präsident sich einfach, schlicht und ungezwungen gibt. Ob das nicht doch etwas mit der „Bescheidenheit“ zu tun hat?

In jüngster Zeit ist viel geredet worden vom „Maßhalten“ gerade um der Demokratie willen. Nur der Sinn für Maß könne uns... „Zwangsmaßnahmen“ ersparen.. Klingt das nicht wie eine Aufforderung, „sich zu bescheiden“? Also wäre die Bescheidenheit doch nicht eine unwürdige Selbsterniedrigung, kein faules Alibi, um sich vor der Aktivität und der Verantwortung zu drücken?

Dann liegt der Verdacht nahe, daß Chamfort bei seiner Attacke auf die Demut und die Bescheidenheit einen verfälschten Begriff vor Augen hatte. Das wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, daß Demut und Stolz sich nicht widersprechen, daß sie einander vielmehr fordern. Stolz ohne Demut entartet zur Arroganz. Demut ohne Würde wird Feigheit. Demut und Stolz sind Wertmaßstäbe aus entgegengesetzten Perspektiven, aber sie meinen beinahe dasselbe. Der Stolz sagt: „So groß bin ich – und keinen Zoll kleiner!“ Die Demut sagt: „Nur so groß bin ich – und keinen Zoll größer!“

Wie aber unterscheiden sich Demut und Bescheidenheit? Die Demut bezieht sich wesentlich auf Gott, auf den Vergleich des Endlichen mit dem Absoluten, des Geschaffenen mit dem Schöpfer. Nur mittelbar meint sie das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Sie ist eine spezifisch religiöse Tugend. Bescheidenheit dagegen bezieht sich auf das Verhältnis von Mensch zu Mensch.