... aber seit den Vandalen waren sie nie so notwendig – Dieser Papst wird oft verkannt

Einer der Faktoren, die dieses ökumenische Konzil zu einem besonderen Ereignis machen, ist die Energie, die Papst Johannes XXIII. darauf verwendet. Ich kenne die Kirchengeschichte zu wenig, um mit den zwanzig vorhergegangenen Konzilen und ihren Initiatoren vergleichen zu können. Aber ich weiß bestimmt, daß diesmal es wirklich der Papst gewesen ist, der dieses Konzil gewollt hat, daß auf ihm die ganze Verantwortung dafür liegt und daß es ihn verpflichtet wie keinen seiner Vorgänger.

Die offizielle Lesart ist, daß der Plan zu einem Konzil, kaum vom Papst ausgesprochen, sofort von der römischen Kurie intensiv befürwortet worden sei. Und es ist verständlich, daß man jetzt, wo das Konzil zustande gekommen ist, fortfährt, dies zu behaupten. So einfach allerdings war es nicht. Konzile sind für die Kirche immer außergewöhnliche Ereignisse, die gewisse Risiken mit sich bringen. Das letzte Konzil vom Jahre 1870 zum Beispiel wurde gegen die Opposition vieler Bischöfe angesetzt, darunter besonders amerikanischer, englischer und ungarischer, und die Verkündigung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes hinterließ viel Mißhelligkeiten. Auch wenn man ganz vorsichtig vorgehen will, wird doch jedes Konzil letztlich mit einer Entschließung enden, die bedeutet, daß etwas erneuert worden ist. Und nichts ist gefährlicher für eine Institution, die ihre Geschichte nach Jahrtausenden rechnet und die als ihren Prüfstein die Ewigkeit ansieht.

Auch die Päpste Pius XI. und Pius XII. dachten daran, ein Konzil einzuberufen. Aber jedesmal wurde das von der Hierarchie der Kurie vereitelt, obwohl besonders Pius XII. fast autoritär war und starken Willen besaß. Es heißt, daß besonders Monsignore Tardini die Idee eines Konzils bekämpft habe, und schon bevor er Kardinal war, seinen großen Einfluß geschickt zu nutzen verstand.

Beweisen, daß er recht hatte

Papst Johannes XXIII. soll gesagt haben, daß der Kardinal Tardini nun begeistert für das Konzil gewesen sei. Das ist möglich. Doch es gab noch andere Gegner unter den konservativeren Mitgliedern der römischen Kurie. Die anliegenden Probleme sind außerordentlich bedeutsam. Seit der Zeit der Goten-, Vandalen- und Langobardeneinfälle hat sich die Kirche wohl nie mehr einer so umstürzlerischen und geistig so schwer zu regierenden Gesellschaft gegenüber gesehen wie der des zwanzigsten Jahrhunderts. Aber gerade das ist es, was dieses Konzil so notwendig und so gefährlich zugleich macht. Der Papst versichert, er habe nach der Ausrufung dieses Konzils im Januar 1959 die Zustimmung und Glückwünsche der Kardinäle erwartet. „Statt dessen“, erzählt er, „war nur ein devotes und bewegtes Schweigen. Doch die Erklärung dafür kam am nächsten Morgen: es war nur Freude und Bewegung gewesen, die sie hatte verstummen lassen.“ Gewiß –, aber wahrscheinlich auch Sorge. Und jetzt muß der Papst beweisen, daß sie unbegründet war, daß er recht hatte und dieses Konzil machen konnte, ja, man es machen mußte.

In diesem Entschluß liegt der ganze Optimismus und die ganze Vitalität dieses jungen Achtzigjährigen. Man erzählt sich gerade heute, daß ihn einmal im Balkan, als er dort noch päpstlicher Legat gewesen war, ein armenischer Priester gefragt habe: „Excellenz, von was spricht jene Stelle in den Evangelien, die da besagt, daß Gott alle Sünden – außer einer einzigen – vergeben würde, die weder im Himmel noch auf der Erde Barmherzigkeit finden wird? Kann mit dieser Sünde nicht vielleicht die Uneinigkeit der christlichen Kirchen gemeint sein?“