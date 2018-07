Sonderleistungen machen nicht immer zufrieden

Von Rosemarie Winter

Seit einigen Wochen sitzt Irene K. nach langer Zeit wieder hinter einer Schreibmaschine. Sie ist verheiratet, und sie suchte keinen Zusatzverdienst. Der Zufall bescherte ihr diese Tätigkeit: ein Großbetrieb suchte Urlaubsaushilfskräfte. Seitdem schreibt sie Zahlenkolonnen, und die Großzügigkeit ihrer Betriebsführung läßt sie täglich bester Laune sein.

Denn dort, wo Irene K. vorübergehend wieder in den Arbeitsprozeß aufgenommen wurde, gewährt man selbstverständlich das vielgerühmte 13. Monatsgehalt sowie einen Zuschuß zum Mittagessen in der Werkskantine, so daß die tägliche Hauptmahlzeit für 60 Pfennig erledigt werden kann. Aber das wird als Sonderleistung schon gar nicht mehr erwähnt. Es gibt obendrein bei jeglichem Familienereignis einen Barzuschuß, Krankheitszuschüsse für alles, was die Kassen nicht übernehmen, man gewährt für langjährige Mitarbeiter im Krankheitsfall bis zu einem halben Jahr die Aufstockung des Krankengeldes zum vollen Lohn- oder Gehaltsbetrag. Auch für Zahnersatzkosten können, einschließlich der Familienangehörigen, Unterstützungsbeiträge erreicht werden; je nach ärztlichem Befund werden sogar Kurkosten übernommen. Ab zehnjähriger Betriebszugehörigkeit gewährt man eine Altersrente von 50 Prozent der Bruttobezüge, es gibt die Kinderbeihilfen, die für den öffentlichen Dienst Gültigkeit haben, und zu, Weihnachten für jedes Kind zwischen dem 4. und dem 12. Lebensjahr ein Weihnachtsgeschenk. Darlehen werden allen Betriebsangehörigen großzügig und zinsfrei zur Verfügung gestellt. Selbst das Fahrgeld zum Arbeitsplatz wird zurückerstattet, wenn es 14,– DM pro Monat übersteigt. Ein werkseigener Friseur steht den Betriebsangehörigen sogar während der Arbeitszeit zur Verfügung, und die Dauerwelle bedeutet nur noch Erholung und nicht mehr Hetzerei.

Selbstverständlich

Kurzum: Es gibt eigentlich nichts, was das Herz noch begehren könnte, und Irene, die Betriebsfremde, Arbeitsungewohnte, die vor zehn Jahren zum letztenmal ein Gehalt bezog, nimmt all das mit größter Dankbarkeit und Freude entgegen. Ja, es fällt ihr noch auf. Wann immer aber sie ihren Kollegen diese Freude mitteilen will, stößt sie nur auf ärgerliche Verwunderung: „Was wollen Sie denn, das ist doch selbstverständlich.“

Diese Schilderung gehört nicht etwa zu den Märchen aus Tausendundeiner Nacht moderner Betriebsorganisation; es ist die tägliche Arbeitsrealität bereits vieler tausend Arbeitskräfte auf dem Boden der Bundesrepublik. Auf viele Hunderttausende aber wirkt sie auch heute noch wie eine Fata Morgana. Organisatorisch aber gehört dieses Zauberbild in den sehr realen Bereich der „freiwilligen Sozialleistungen“, die den Rang minder, beachteter Kulissen im Drama der Lohnkämpfe einnehmen.