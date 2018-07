Von Otto Köhler

Kritik – so meine ich – sollte sich daran nicht vergreifen. Wer sich in eine Lesergemeinde von – laut Verlagsklappe – dreißig Millionen eingereiht weiß, dem ziemt andachtsvolle Betrachtung, stiller Nachvollzug dieses selten echten Kunstwerks –

Anne Golon: "Angélique, die Rebellin"; Lothar Blanvalet Verlag, Berlin; 502 S., 25,– DM.

Seit vor einem Jahr der letzte Band ihres voluminösen "Angélique"-Opus erschien, hat die junge Autorin viel erreicht. Damals vegetierte ihre "Unbezähmbare Angélique"3 viele dunkle Spätherbstwochen lang an vierter Stelle auf dem Spiegel-Teller dahin – noch hinter Uwe Johnson! – und nur einmal, kurz vor Weihnachten, gelang es ihr, für eine Woche dessen dritten Platz zu erreichen und ihn auf den vierten zu verweisen.

In diesem Jahr ist alles so, wie es zu sein hat. Von Johnson keine Spur. Die nunmehr "rebellische" Angélique kam, ward gesehen und setzte sich nach zweiwöchigem Anlauf sieghaft an die Spitze.

Zu Recht! Denn was bitte soll uns der graue Zonenalltag eines Johnson gegen den Duft der weiten Louis-Quatorze-Welt einer Anne Golon? Wenn es hier etwas zu entscheiden gab, haben wir uns stets für das Frankreich von gestern entschieden. De Gaulle ist unser Zeuge.

Niemand aber sage, daß Anne Golon von gestern sei. Sie hat dazugelernt, gelernt von eben dem Johnson, der sich ihr vor Jahresfrist noch störrisch in den Weg stellte. Sie scheut sich nicht vor modernen Stilmitteln! Sie mutmaßt! Natürlich mit der gebotenen Vorsicht, nicht intellektuell-verstiegen, sondern dem gesunden Instinkt erschließbar.