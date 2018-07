Ich bin das Opfer eines Heiratsschwindlers geworden. Als Mann wird man das ja nicht allzu leicht, und es ist auch nicht direkt so, daß man mir erst die Ehe versprochen hat und dieses Versprechen dann nach Inanspruchnahme meines Sparkassenbuches gebrochen hat.

Es gibt aber einen Menschen, der unter der Vorgabe, ich zu sein, recht ungute Dinge treibt. Er trägt sogar meinen Namen, doch mit einem Kurt davor. Es gibt aber noch einige andere Unterschiede zwischen uns.

Schon im Frühsommer schrieb mir eine Versandfirma, sie sei froh und glücklich, mich durch die ZEIT aufgespürt zu haben; nun sollte ich endlich das Kofferradio bezahlen, das ich ihr schuldig sei. Seitdem habe ich keine Illusionen mehr darüber, warum manche Menschen die ZEIT lesen: um unter ihren Autoren Hochstapler zu entdecken. Ich riet der Firma, weiter emsig nach dem wahren Kofferradio-Besitzer zu fahnden, und rügte sie ein wenig, weil ich den Kurt an meinem Namen für reichlich überflüssig hielt.

Aber dieser Kurt trieb sein Unwesen weiter, und zwar mehr oder weniger auf meine Kosten. Zunächst schrieb mir eine Dame aus Castrop-Rauxel, ich hätte ihr aus Recklinghausen, wo ich im Krankenhaus lag, auf ein Inserat hin geantwortet. Durch die ZEIT sei sie wieder an mich erinnert worden. Ich sei ihr durch meine Artikel sympathischer geworden, und sie möchte mich, Kurt Wolfgang Ebert, gern persönlich kennenlernen. Kaum hatte ich mich von meiner Verblüffung etwas erholt, da hielt sich die ZEIT-Chefredaktion für verpflichtet, mich fürsorglich auf den Begriff Bigamie aufmerksam zu machen. Sie habe einer Anzeige entnommen, daß ich am 19. Oktober heirate, und rate mir, doch dabei ein bißchen an Ingwelde zu denken, die sicher nicht allzugern mit einem verheirateten Mann verheiratet sein möchte.

Inzwischen ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Dieser Kurt hat sich einer anderen, sicher reizenden Leserin der ZEIT gegenüber nicht nur als Gehlen-Geheimdienstmann, als Besucher sämtlicher NATO-Versammlungen und als Freund des ZEIT-Chefredakteurs ausgegeben – das könnte mich ja alles kalt lassen. Nein, er hat sich auch als Autor meiner Glossen ausgegeben, und das finde ich natürlich empörend. Denn wenn auch sonst einiges schon von Anfang an gegen ihn gesprochen haben mag – ich, nein, Kurt raucht viele schwarze Zigarren, trinkt von früh bis spät Kaffee mit Rum und hat einen mäßigen Briefstil – seine, nein, meine ZEIT-Beiträge erschlossen ihm das Herz dieser mir unbekannten Dame und führten dazu, daß sie von ihm ziemlich ungedeckte Schecks entgegennahm und ihn um ein Haar zum Besitzer eines schicken Wagens machte, daß sie ferner bereit war, ihn am 19. zu heiraten und Weihnachten mit ihm auf einer Almhütte zu verbringen, als Hochzeitsreise. Alles oder fast alles wegen meiner Glossen: Sie sind schuld an allem, sagt die Betrogene. So etwas erfährt man mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es schmeichelt natürlich der Autoren-Eitelkeit, zu erfahren, daß man Frauen durch Glossen zu Taten der Aufopferung, Liebe und Hingabe hinreißen kann. Andererseits weiß ich ja gar nicht, wie viele ZEIT-Leserinnen diesem Kurt noch ins Garn gelaufen sind; wieviele Tragödien sich meinetwegen abgespielt haben. Man weiß aber auch nicht, wieviele reizende Stunden und Erlebnisse dieser Mensch durch meine Glossen eingeheimst hat. Nach all dem möchte ich mir die warnende Bemerkung erlauben, doch nur dem Träger meines Namens Vertrauen zu schenken, bei dem kein Kurt davor steht. Mit dem anderen stimmt was nicht!