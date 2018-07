Natürlich hat der CDU-Parteitag auch kein praktisches Rezept gebracht, wie das Problem der deutschen Teilung zu lösen sei. Vielmehr haben die Berliner CDU-Tage der Sowjetzonen-Bevölkerung die Anschauung vermitteln wollen, daß die von Adenauer beschrittenen Wege zu Montan-Union, Deutschland-Vertrag und europäischer Verteidigungsgemeinschaft Wege sein sollen zu einer Wiedervereinigung in Freiheit. Adenauers Berliner Konzeption hält auch die Verhandlung mit der Sowjetunion als reale politische Möglichkeit vor Augen, aber er will sie erst dann, wenn ein starkes Deutschland in einem starken Westverband steht. K. W.