Von John Davy

Der künstliche Strahlungsgürtel, der sich bei dem amerikanischen „Regenbogen“-Experiment, der Explosion einer Wasserstoffbombe in der Hochatmosphäre, im Juli dieses Jahres gebildet hat, erstreckt sich bis zu einer Höhe von 16 000 Kilometern in den Weltraum. Das Maximum der Strahlungsintensität befindet sich in einer Entfernung von etwa 2000 Kilometern von der Erdoberfläche. Das sind die Daten, die jetzt von der US-Weltraumbehörde bekanntgegeben wurden.

In einer solchen Höhe kann sich der Gürtel praktisch unbegrenzt halten, es sei denn, magnetische Störungen, die von Sonnenflecken ausgehen, lösen nach und nach die Elektronen, die Bestandteile dieser strahlenden Hülle, aus ihrer Gefangenschaft im erdmagnetischen Feld.

Wie leicht Wissenschaftler, hereinfallen können, wenn sie versuchen, die Auswirkungen von Weltraumexplosionen vorauszusagen, wird durch eine Abhandlung unterstrichen, die am letzten Sonnabend in der englischen Zeitschrift „Nature“ erschien. Ihr Autor ist der bekannte US-Physiker Fred Singer von der Universität Maryland.

Nach seinen Ausführungen, die er zum größten Teil vor dem Regenbogen-Test im Juli verfaßt hat, hätte der Strahlungsgürtel innerhalb eines Monats restlos verschwinden müssen. Professor Singer, der in diesem Zusammenhang unbekümmert bemerkt, „ein Physiker kann die Folgen einer atomaren Explosion in der Hochatmosphäre berechnen“, hat nicht gerade einen überzeugenden Beweis für diese Behauptung geliefert.

In allen Einzelheiten beschreibt der amerikanische Gelehrte, wie atomare Partikel von einer nuklearen Explosion im Magnetfeld der Erde eingefangen werden und einen künstlichen Van-Allen-Gürtel bilden können. Nach seinen Kalkulationen müßte eine in 800 Kilometer Höhe gezündete Fusionsbombe eine dünne Elektronenschale um den Globus legen, die sich spätestens nach vier Wochen vollständig aufgelöst hat. Die 1,4 Megatonnen-Explosion vom 9. Juli erfolgte jedoch nur in knapp 400 Kilometer Höhe. Der hierdurch erzeugte Strahlengürtel hätte Singers Berechnung zufolge noch wesentlich schneller verschwinden müssen.

Der amerikanische Physiker geht von der Annahme aus, daß die Elektronen der Spaltprodukte in den magnetischen Feldlinien bleiben, die durch das Explosionszentrum verlaufen, also in einer Höhe, in der sie von der Ionosphäre bald absorbiert werden. Es hat indessen den Anschein, daß diese Annahme falsch ist.