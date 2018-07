Vor Jahren haben Staudte und Käutner, damals noch mit Braun, ihre „Freie Film“-Produktion gegründet, eine Institution, die der kommerziellen Ranküne ein Schnippchen schlagen sollte, und denn auch so frei geblieben ist, daß sie fast nicht ins Atelier gekommen ist. Jetzt ist die Freie-Film-Produktion mit dem Fernsehen eine Ehe eingegangen, woraufhin sie nun zwar nicht mehr ganz so frei ist, aber zum Zuge kommt. Der zweite Streich war jetzt zu besichtigen, nachdem Staudtes „Rebellion“ jüngst die Sache eröffnete.

Die beiden Extremtemperamente des deutschen Films haben sich mit genau den Dingen vorgestellt, die man von ihnen erwartet hat: Staudte mit einer lyrischen Sozialsatire, Käutner mit einem kabarettistisch angelegten intellektuellen Jux, einer Fernsehparodie Annoncentheater deren Idee und Buch vom verstorbenen NDR-Intendanten Walter Hilpert stammt.

Eine Fernsehparodie, die auf dem recht heiteren Einfall beruht, einen Fernsehabend im Jahre 1776 stattfinden zu lassen. Ein Abendprogramm also im Rokoko-Gewand, vom Werbefernsehen über die Nachrichten und den Sport bis zum Interview mit Friedrich II. und den Unterhaltungssendungen, einem Singspiel, einer Quizsendung, einer Räuberballade.

Doch was wurde hier eigentlich ironisiert, persifliert, parodiert? Die Gegenwart? Deutschlands kleinstädtische Rokoko-Welt? Wurde die eine durch die andere Epoche bloßgestellt, dem entlarvenden Gelächter preisgegeben? Ein satirisches Dementi des Gestern oder eine aggressive Demontage von heute? In welches Ziel, kurz und gut, flogen hier die Pfeile des Spotts?

In das des Fernsehens. Die Unzulänglichkeit des Mediums hatte den Witz beflügelt und seine technische Tücke den Spott mobilisiert. Das Phänomen der Bild- und Tonstörung findet auch im Perücken-Zeitalter statt, und das ist ungemein erheiternd. Das Werbefernsehen wird ins 18. Jahrhundert verlegt, und nun ist es über die Maßen erstaunlich, wie es auch damals Drogen gibt, die schön oder gesund machen. Der Quizmaster fragt nicht nach Filmen, sondern nach Romanen; das ist die Höhe der Komik. Das Originalsingspiel läuft in der Manier von 1770 ab, und das ist auf die authentischste Weise langweilig. Es ist überhaupt alles so, wie es immer ist – nur, die Leute haben Kostüme an. –

Hilperts Einfall war die brauchbare Grundlage für einen Sketch; bei einiger Anstrengung wäre die Sache vielleicht für ein Kabarett-Programm hinreichend gewesen. Doch war niemand da, der die Angelegenheit gedanklich in Gang brachte – und den Kostümspaß als Vehikel polemischen Witzes in Bewegung setzte. Kein Seitenhieb auf Zustände unserer Gegenwart, keine zeitbezügliebe Bosheit, kein Hieb in die Vergangenheit; noch nicht einmal einer über das Phänomen Fernsehen als solches. Keine ironische Konfrontation auch des Massenmediums mit dem Geist des höfischen Zeremoniells. Immer nur das Gelächter über die Garderobe und das augenzwinkernde Sich-Belustigen über den eigenen Betrieb.

Ein Abend im Stil eines Betriebsfestes, ein Bunter Abend zum Jubiläum einer Firma, und nun sind alle in Kostümen gekommen: Der Direktor in Schnabelschuhen und Seidenstrümpfen, die Personalchefin im Reifrock. Und nun braucht nichts Geistreiches mehr zu passieren – es ist ja so über die Maßen amüsant, all die vertrauten Gesichter nun geschminkt und mit Zöpfen zu sehen. lupus