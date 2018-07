Der Zollbeamte in New York hörte sich mehr als skeptisch die Erklärung des Unternehmers an, der soeben aus Deutschland gekommen war. Ruhigen Gewissens hatte der Angekommene seinen Koffer geöffnet, der angefüllt war mit Photographienund Katalogen. Sie zeigten Autos von jenem Typ, die der Unternehmer in Deutschland herstellen ließ. Jetzt suche ich jemanden, der in der Lage ist, dieses Auto auch in Amerika, in verkaufen“, sagte er dem Zollbeamten. Aber der blieb ungläubig, so lange er auch die abgebildeten Autos betrachtete. Er bezweifelte, daß heutzutage ingendwo aufder Welt ein solches Auto gebaut würde. Und wenn, dann werde es niemand kaufen, erst recht nicht in Amerika.

Das Schlimmste war, daß der deutsche Unternehmer dieses harte Urteil nicht bloß als einen unfreundlichen Empfang in der Neuen Welt abtun konnte. Hinter dem Zweifel des amerikanischen Zollbeamtenstand nämlich die harte Forderung nach dreißig Dollar Zoll. Der amerikanische Beamte ging davon aus, daß es sich hier nicht um die Abbildung irgendeinesErzeugnisses handele, sondern um Kunstgegenstände.Und Kunstgegenstände seien kein Werbematerial, sie hätten einen Wert, und dieser Wert sei auch zu verzollen! Eine unerbittlich logische Ketté, gegen die auch der deutsche Unternehmer nicht ankonnte. Er zählte schweren Herzens,auch weil ihn die dreißig Dollar empfindlich trafen, bedeuteten sie doch, daß er von seinen ohnehin knappen Devisen die Reisespesen für die ersten beiden Tage hergeben mußte.

Spätestens an dieser Stelle, wo von knappen Devisen und von fünfzehn Dollar Tagesspesenfür die Amerikareise eines deutschen Unternehmers die Rede ist, wird man wissen, daß diese Geschichte Jahre zurückliegt. Sie passierte im Winter 1949, wurde jedoch der breiten Öffentlichkeit erst vor wenigen Tagen authentisch überliefert, und zwar in einer Rede, mit der Generaldirektor Prof. Dr. Nordhoff in Englewood Cliffs das neue VW-Zentrum für die USA seiner Bestimmung übergab.

Nordhoff erzählte dieses Erlebnis seines ersten Versuchs, in Amerika Autos zu verkaufen, vor dem Hintergrund eines ungewöhnlichen Erfolgs. Damals habe er nur einen einzigen Menschen getroffen, der überhaupt an der ganzen Sache interessiert gewesen sei. So begann der VW-Export nach den USA bescheiden mit 330 Fahrzeugen im Jahre 1950. Heute wird in jeder Woche eine volle Tagesproduktion von fast fünftausend Autos nach dort verschifft.

Das ist ein genauso phantastischer Erfolg wie vieles in unserer Wirtschaftsentwicklung der letzten zwölf Jahre. Aber weil auch in der Wirtschaft kein Erfolg für alle Zeit garantiert ist, sollten wir die Anfänge von damals nicht vergessen, jene Zeiten, in denen es noch keinen freien Samstag gab, als mehr Arbeitslose denn offene Stellen registriert wurden und als deutsche Generaldirektoren. noch mit fünfzehn Dollar Tagesspesen nach Amerika reisten. K. D.