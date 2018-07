Inhalt Seite 1 — Der Vielfraß wird erzogen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Frühkapitalismus – das sind noch keine hundert Jahre her – wäre kein Kaufmann auf den Gedanken gekommen, seine Firma oder gar sich selber dem Publikurh votzustellen. Man war „Fabrikant“ und produzierte; damit basta; das Publikum hatte zu kaufen und nicht zu fragen, wer der Produzent war und was der mit seinem Gelde machte. Der war Herr im Hause und die Käufer misera plebs.Einziger moralische Maßstab war der Erfolg. Wer scheiterte, war aussätzig; und wie anstößig der Untergang war, kahl man in Thackerays „Vanity Fair“ nachlesen.

Ob das Unternehmenauch der Allgmeinheis diente, brauchte man nicht zu fragen. Denn die liberale Theorie hatte ja bewiesen (und die reichen Leute versicherten es sich jeden Tag gegenseitig): Läßt man nur jeden frei wirtschaften, stellt sich der gemeine Nutzen „von selbst“ ein. Natürlich zahlte man Steuern – für Verwaltung, für Polizei und Heer, damit diese wunderschöne Ordnung nach innen und außen geschützt Würde. Mit zahlte Steuern – „unerträglich hoch“, bis zu sechs Prozent vom Eirikommen...

Diese Leute kamen ohne Public Relations aus Nach dem Ersten Weltkrieg (Halbzeit des kapitalistischen Zeitalters) begannen die Massen, an der Weisheit dieser Ordnung zu zweifeln, die auf geheimnisvolle Weise dafür sorgte, daß das Wohl des Reichen zugleich das Wohl der Allgemeinheit war. Waren die Reichen vielleicht nur deshalb reich, weil Sie die Masse – die Käufer ihrer Waren – ausgeplündert hatten?

Das Kapital stellte sich schnell um. Damals gründeten die Rockefeller, Variderbild, Ford aus ihrem Vermögen (das sie erworben hatten, fast ohne Steuern zu zahlen) segensreiche Stiftungen; aus Wölfen würden Lämmer. Jetzt begannen – zuerst in den USA – die Unternehmer ihre Bücher zu öffnen nicht nur der, Steuerbehörde (die jetzt bis zu zwei Drittel des Gewinns kassierte), sondern auch dem Publikum. Man sagte ihm, wieviel Arbeiter man beschäftigte, daß man gute Löhne zahle, daß man dem Staat diese oder jene Kunstsammlung schenke. Aus Reklame Wurde Werbung – Werbung um die Gunst des „Manns auf der Straße“; Mari warb nicht nur für das Produkt, man suchte den Käufer und Wähler davon zu überzeugen, daß man ein guter Bürger sei. Und Weil man sich vieler guter Taten rühmte, mußte man sie schließlich – auch völlbrihgen. – So entstand, glaube ich, die beste Wirtschaftsdemokratie; ein System; das besser ist als Mitbestimmung durch Funktionäre.

Das zweite Colloquium Culinarium, zu dem die Firma Maggi jetzt für zwei Tage einlud (das erste war 1960, es soll alle zwei Jahre Wiederholt Weiden! hat – wie ich meint – den Gedanken der Public Relations noch einmal weiterefitwickelt, Thema: Die Ernährung von morgen. Naheliegend für eine Firma, die (in Deutschland) für viele Millionen Mark Suppen, (Maggi)-Würze, Fondor, Schokolade (Sarotti), Pulverkaffee (Nescafé) verkauft: (Wenn wir allerdings an den beiden Tagen Maggi-Produkte zu essen, bekamen: gemerkt haben wir es. jedenfalls nicht). Man hörte (wobei ProfessorKrauth vom Max-Planck-Institut In Dortmund die Diskussion leitete), wie gefährlich Ernährung sein kann, wenn wir sie nicht mehr direkt vom Bauern, sondern über die Fabrik bekommen. Ein Beispiel: hell weißes Brot ist Status-Symbol geworden. Aber so „hell“, wie der „Status“ es verlangt, känn man es nur aus einem Mehl backen,dein man den (öligen) Weizenkeim mit seinen Vitaminen und Nährsalzen entzogen hat. Folglich setzt man hinterher Vitamine künstlich wieder zu; aber gewiß nicht alle (vor allem natürlich nicht solche, die noch gar nicht entdeckt sind): Und Wenn dann gar – Wie in England geschehen – die eifrigen Gesundheitsbehörden noch einmal Vigantol gegen Rachitis an die Schulkinder verteilen, werden diese ganz böse übervitaminkrank“‘.

Öder: Zucker können wir nicht mehr entbehren. Wenn wir auf dem Bürostuhl sitzen, kann unser Körper die ursprüngliche grobe und ballastreiche Nahrung (Brot, Kartoffeln) nicht, mehr so gut verarbeiten wie einst, da. Wir uns bei der Arbeit körperlich anstrengten. Aber, Zucker ist billig und leicht zu verwenden. deshalb mästen Mütter oft. ihre Kinder mit Zucker. Und das ist gesicherte Erkenntnis: Wer als Kind zuviel ißt, bleibt ein Vielfraß sein Leben lang! (DerWissenschaftler sagt: „der kindliche Körper schafft sich das Ernährungsmaß fürs Leben!“) Erwachsene naschen oft; weil sie sich etwas Gutes antun wollen; sie haben Mitleid mit sich selber; sie müssen sich trösten. Wer viel Zucker ißt, wird schnell satt. Aber er bekommt nicht alle Vitamine und Nährstoffe; die es ursprünglich in der Zuckertübe noch gab. Der einseitig ernährte Körper fühlt sich unbefriedigt. Schön verlangt er mehr. Nahrung. Er kriegt Wieder Zucker. Wir kauen nicht mehr; „schonen“ undverderben unsere Zähne und stören unsere Verdauung.

Was aber, da aus den USA dieses „TV-Dinner“ (Fernseh-Abendessen) kommt? Eine „Mahlzeit in der Pappschachtel“, die aus sonderlicher, teils gallertartiger Masse besteht. Erhitzt man das Pappdings, so hat man ein fertiges Essen mit Fleisch, Soße, Gemüse und Kartoffeln. Und man verschluckt das Zeug im Dunkeln vor dem Bildschirm. Kein „Abwasch“ mehr – die Pappe kömmt in den Müllschlucker. Kochen, Tischdecken, ruhiges Abendessen im Familienkreise bleiben auf der Strecke.