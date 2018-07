Inhalt Seite 1 — Es wird weitergetextet Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Stuttgart scheint es zu Ende zu sein mit einer so konventionellen Kunstform wie der Lyrik. Die Wörter „Dichtung“ und „Gedicht“ nimmt man dort mir noch verachtungsvoll in den Mund. In Stuttgart wird getextet. Nach Max Bense und Helmut Heißenbüttel textet jetzt auch Reinhard Döhl, dessen Montage-Gedicht „missa profana“ seinerzeit eine längst fällige Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofes über den Paragraphen 166 StGB (Gotteslästerung) herbeiführte.

Wohin es mit dem jungen Autor inzwischen gekommen ist, zeigt der Band Der Weg von der „missa profana“ zum Text à la Max Bense oder gar à la ZUSE Z 22 (so heißt eine Stuttgarter Großrechenanlage, die je nach Programmierung Texte produziert) – das ist der Weg vom Vertrauen in die Verbindlichkeit der bedeutenden Sprache zu dem Entschluß, den Aussage- und Mitteilungscharakter der Sprache vorerst zu vernachlässigen zugunsten einer Demonstration von Experimenten. Und das sieht dann so aus: „maus meos mäi mann mäes meon mausi maus“. Hier wird, wenn ich richtig sehe, nicht mehr an den „Sinn“ des Wortes „Maus“ gedacht, sondern „maus“ wird von Fall zu Fall dekliniert in Anlehnung an das griechische Wort naut (= Schiff): „maus“ ist sinnentleertes Material geworden.

Von Materialexperimenten dieser Art wimmelt es in den „fingerübungen“. So wird etwa die Negation und die Negation einer Negation vorgeführt („das häßlich das nicht häßliche das ungeordnete das geordnete“), es werden Leerstellen in den Text eingefügt („liebe ist ein gespräch / ein gespräch / ein“). Slangausdrücke („zucker die puppe“) und Wendungen aus den Bereichen des politischen, geschäftlichen und religiösen Lebens und aus der Sprache des Märchens werden gern hart gegeneinandergesetzt. So ergibt sich ein Wortsalat, angereichert mit Zitaten von Benn, Bense, Breton, Celan, Heißenbüttel, Goethe und Wittgenstein. Hier ein Text zum Beispiel: Abgebrochene landschaft noch wo schön ist was jeder gern sieht : aus gesichtern geschnitten die nichts nacht passieren abgestoßene färben : abgeblätterte färben die nicht vertuschen die frohe botschaft wo das ende von weg ist : soweit noch verfügbar bitten um nachricht ständig am lager : fingerübungen auf menschenleeren gesichtern nachts wenn nacht passiert und vorbeigeht.“

In einigen Texten werden Wörter aneinandergereiht, die nichts anderes verbindet als ihr (statistisch erwiesener) etwa gleichhäufiger Gebrauch. Daß Wörter wie „ist“ oder „der“ öfter gebraucht werden, als etwa „grau“ oder „rose“, kann kaum überraschen. Der Häufigkeitsquotient, der einem Speziallexikon zu entnehmen ist, spielt also in diesen Texten eine Rolle, und man findet eine Strophe wie diese:

der ist die

graue rosen

das