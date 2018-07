Selbstverständlich hat sich die Londoner Börse den Auswirkungen der weltpolitischen Ereignisse nicht entziehen können. Aber auch hier waren die Reaktionen geringer, als man hätte auf Grund des Krisengrades erwarten müssen. Die Banken rieten ihrer Kundschaft, an den Industrieaktien festzuhalten, offenbar mit Erfolg, denn nennenswerte Verkäufe blieben aus. Schon am Ende, der Vorwoche, als immer noch eine Invasion Kubas durch die USA in der Luft lag, war die Hälfte der -zunächst eingetretenen Kursverluste bereits ausgeglichen.

Obtwohl man noch weiterhin, mit starken politischen Einflüssen auf die Börsentendenz rechnet, haben! sich den noch schon wieder die wirtschaftlichen Faktoren bei der Aktienbewertung in den Vordergrund geschoben. Der Berufshandel kauft auf Termin, er rechnet also damit, daß die Kurse in drei. Monaten hoher sein werden als heute.

Nach Ansicht vieler Industrieexperten wird sich das Exportvolumen Großbritanniens in den nächsten Monaten vergrößern. Der Handelsüberschuß im ersten Halbjahr 1962 von 96 Mill. Pfund, hat Befriedigung ausgelöst. Der von der Baisse am meisten betroffene Markt für Schiffahrtsaktien erhielt durch den optimistischen Zwischenbericht der P. & O. Schiffahrtslinie eine neue Anregung. Die Liquidität der englischen Clearing Banken wurde durch die Freigabe von 80 Mill. Pfund „special deposits“ vergrößert. Den Banken ist außerdem mehr Freiheit bei der Kreditgewährung eingeräumt worden. Daraufhin setzte die Midland Bank den Zinssatz für Personalkredite von 6 auf 5 % herab. Offensichtlich ist man dabei, die Wirtschaft weiter, „anzukurbeln“. Allerdings ist die Börse mit den bisherige? Maßnahmen auf. diesem Gebiet noch keinesfalls zufrieden. Sie weist insbesondere auf die nachlassende Investitionsfreudigkeit der Industrie hin. Eine Rundfrage, der Federation of British Industries ergab, daß nur 23 % der Industriebetriebe bereit sind, ihrer Investitionen zu erhöhen. 32 % wollen für Investitionen künftig geringere Beträge aufwenden.

Ein „Kaufrush“ setzte am festverzinslichen Markt ein, der seit über 5 Wochen im Blickpunk: steht. Hier wurden vor der Kuba-Krise die größten Kursgewinne erzielt. Ein deutliches Zeichen der festen Tendenz war der Ausverkauf der 5 1/2 Regierungsanleihe von 5Ö0 Mill. Pfund, Ausgabekurs 95 %, innerhalb von 4 Wochen. Größere Investmentkäufe trugen dazu bei.

Eine Enttäuschung bereitete das mit Spannung erwartete Abkommen zur Rückzahlung der Anleiheschulden zwischen Griechenland und den USA. Auch in London sollen Verhandlungen aufgenommen werden. Griechenlands Anleiheschulden aus den Vorkriegsjahren belaufen sich, auf 75 Mill. Pfund (18 Anleihen); ausstehende Zinszahlungen betragen etwa 80 Mill., da Griechenland seit 21 Jahren, keine Zinsen mehr gezahlt hat. Nachdem die Konditionen des USA-Abkommens bekannt sind, glaubt man nicht an größere Konzessionen. Man vermutet sogar, daß Griechenland. die ausstehenden Zinsen durch neue Bonds ablösen will. Die – Griechenland-Anleihen gelten in London weiterhin als Risikoanlagen. D. S.