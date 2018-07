Inhalt Seite 1 — Kennedy hat unterschrieben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fall Interhandel – endgültig abgeschlossen?

Von J. F. Köver

Präsident Kennedy unterzeichnete ein vom US-Kongreß verabschiedetes Gesetz, das den Verkauf eines von den USA beschlagnahmten Feindvermögenswertes von rund 400 Mill. Dollar vorsieht. Seit mehr als zehn Jahren kämpft die schweizerische Gesellschaft Interhandel AG um den Nachweis, daß es sich dabei um schweizerisches und nicht um deutsches Eigentum handle. (Die IG-Farben war bis zum Zweiten Weltkrieg Muttergesellschaft der Interhandel, die wiederum alle nicht in Deutschland gelegenen Interessen der IG-Farben als Holding zusammenfaßte.) Die USA haben aber bisher den Beweis nicht akzeptiert und die deutschen Interessen betonten immer wieder ihr Recht an dem Kapital der General Aniline and Film Corporation. Ob der Fall SM endlich abgeschlossen und ob der „Dreiecks-Konflikt“ USA-Schweiz-Deutschland beigelegt werden kann, untersucht im nachstehenden Beitrag unser Mitarbeiter.

Das neue amerikanische Gesetz, das den Verkauf des deutschen Vorkriegsbesitzes in den Vereinigten Staaten gestattet, hat vielleicht noch mehr Unsicherheit als Klärung in die Interhandel-Angelegenheit gebracht. Was meinen Finanzkreise dazu, die den Verlauf des Rechtsstreites der Interhandel in Basel um ihren Besitz General Aniline and Film Corp. (GAF) in den USA seit anderthalb Jahrzehnten aufmerksam beobachten?

Der Prozeß geht weiter

Das GAF-Aktienpaket kann nun verkauft Werden. Wahn und zu welchem Preise, weiß in der Schweiz; Vermutlich auch in Washington, niemand. Bei der Interhandel besteht nicht die Absicht, das neue amerikanische Gesetz selber als verfassungswidrig zu bekämpfen; hingegen würde sie gegen einen etwaigen Verkauf Einspruch erheben. Sollte dieser neue Prozeß ergebnislos bleiben, so würde die Eidgenossenschaft die Angelegenheit wieder aufgreifen und vor dem Internationalen Gerichtshof in Haag Klage einreichen; Das würde „Advokatenfutter“ für mehrere Jahre geben. Daher ist es heute ganz unmöglich, auch nur annähernd ein Datum zu nennen, an dem diese unerquickliche Angelegenheit endgültig erledigt sein dürfte!

Die Archive der einstigen IQ-Farben sind seit Kriegsende in Washington; und niemand in der Schweiz weiß genau, was sie über die vor dem Kriege bestandenen Geschäftsbeziehungen zur Interhandel enthalten. Die reine Logik besagt aber, daß sich aus den Akten nichts Ausschlaggebendes herausdestillieren ließ. Wäre es nicht so; dann müßte man sich nämlich fragen, warum denn die amerikanischen Stellen diese Argumente nicht schon längst vorgebracht haben. Überdies: Wenn auch niemand in der Schweiz oder in der Bundesrepublik Photokopien oder Durchschlage der wichtigsten Aktenstücke besitzt, dürfte es auch, heute noch genug ehemalige hohe Beamte der IG-Farben geben – und erst recht gleich nach Kriegsende gegeben haben –, die sich an die Verhandlungen vor Kriegsbeginn gut erinnerten. Diese hättest doch der Interhandel nahelegen müssen, nicht viele Millionen für Prozeßkosten aufzuwenden, wo doch an dem oder jedem Datum dieses; oder jenes vertrauliche Abkommen zwischen Frankfurt und Basel zustandegekommen ist, das als Beweis gegen die Interhandel dienenkonnte. Aber man vernahm nie etwas Derartiges irgendeiner Seite; Ist el denkbar, daß der „Kronzeuge“ jetzt plötzlich erscheinen und vor dem staunenden Gerichtshof die pure Wahrheit aussagen Wird? Solche Knalleffekte gibt es mir in Hintertreppenromanen.