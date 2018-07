Helmstedt

Eine Woche lang war ich kreuz und quer durch Polen gefahren. Morgens startete ich in Zoppot, abends war ich in Helmstedt. Glücklich wieder im freien Westen gelandet! Ich fühlte mich erleichtert wie jeder, der nach einiger Zeit hinter dem Eisernen Vorhang aufs neue westlichen Boden unter den Füßen spürt. Zwanzig Meter hinter dem bundesrepublikanischen Schlagbaum parkte ich an dem kleinen Postamt, um mit meiner Frau zu telephonieren und ihr meine Ankunft zu melden.

Als ich wieder aus dem Postamt herauskam, stand vor meinem Wagen ein Polizist, Block und Kugelschreiber dienstlich gezückt.

„Ihr Kennzeichenschild ist unleserlich, die weiße Farbe ist abgeplatzt!“

Ich fiel aus allen Wolken. Ich war tagelang über polnische Feldwege gefahren, da mochte das Nummernschild schon einiges abbekommen haben. Den Polizisten freilich focht das nicht an. Er hatte noch mehr auszusetzen: „Hauptprüfungstermin nicht eingehalten!“

„Hauptprüfungstermin?“

„Ist doch vorgeschrieben, steht in Ihrer Zulassung!“