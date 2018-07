NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

Sonnabend, 27. Oktober, das Hörspiel:

Der Autor Rys ist Tscheche, 1931 geboren und mit sechzehn Jahren – bald nach dem Kriege also – über Österreich nach Deutschland emigriert.

„Verhöre“ handelt eines der großen Themen unserer Zeit ab, Kafkas Thema im „Prozeß“, Max Frisdis in „Andorra“ (um nur zwei von zahlreichen Beispielen aus der modernen Literatur zu nennen) – jenes Thema, das uns als Rohstoff täglich aus Gerichtssälen geliefert wird: Die tödliche Bedrohung jedes durch jeden, die Gefahr, welche der Staat, verkörpert in den Durchschnittlichen, für den vom Durchschnitt Abweichenden darstellt.

Wer abweicht, kann irgendwie heißen, Jude oder, wie hier, ein „Eigentlicher“. Immer hängt über einem die Bedrohung durch Alle. Wer der Eine oder Eigentliche zu sein hat, bestimmt das gemeine Konsilium der Masse. Diese Masse ist hier symbolisiertdurch eine sogenannte Hausgemeinschaft. Eine robuste Hausmeisterin, eine biedere Mutter, ihre zerstörerischen Kinder, ihr Mann, ein ehemaliger Parteigänger, ein alter, bösartiger geduckter Ehemann, seine kranke, halbverrückte Frau, deren stabile Tochter, eine fast kluge zweifelhafte Dame und ein junger gutaussehender Mann bilden das Kollektiv,

Im Hause wohnt der „Passant“, ein Emigrant aus einem östlichen Land. Er ist am meisten bedroht, als hier im Hause der „Eigentliche“ bestimmt werden soll, weil „man kommt“. „Man“ kommt in Gestalt eines Polizisten, eines Bürgers in Uniform, wie es heißt. Dieser hat beträchtliche Chancen, etwas einflußreiches Uniformiertes zu werden, mit Hilfe eines Systems, das sich schon auf die eine oder andere Weise nächstens wieder bilden wird.

Den Inhalt zu referieren, sagt wenig. Rys ist ein hochbegabter Autor, dem es gelingt, mit teils sonderbar künstlicher Sprache, die dennoch nicht gewollt wirkt, die gefährlichen Realitäten in künstlerische Wahrheit zu übersetzen. Dabei hält er sich ebenso fern vom Abstrakten, Unklaren und Scheintiefen wie vom Banalen.