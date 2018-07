Inhalt Seite 1 — Wahlkönig der Gewerkschaften Seite 2 Auf einer Seite lesen

Noch am Tag zuvor sah es so aus, als seien die Gewerkschaftler hoffnungslos zerstritten. Die Szene in Hannovers Niedersachsenhalle glich eher einem Tribunal denn einer Demonstration Gleichgesinnter. Otto Brenner, machtbewußter Chef der IG Metall attackierte den DGB-Vorsitzenden Willi Richter; er sei "nicht einmal mit den Aufgaben des kleinen Einmaleins der Organisation fertig geworden er habe in "unqualifizierter Weise sein unparteiisches Amt als Vorsitzender mißbraucht."

Nur 24 Stunden später aber schien all das wieder vergessen zu sein. Willi Richter, der 68jährige, der aus Altersgründen auf eine Wiederwahl verzichtet hatte, verabschiedete sich mit dem Wunsch: "Seid nett zueinander!" Und alle klatschten ihm zu, auch Otto Brenner. Der neue Bundesvorsitzende Ludwig Rosenberg beschwor den Kongreß: "Helfen Sie mir, das zu tun, was für uns alle richtig ist." Und wieder donnerte der Beifall – auch bei der IG-Metall. Die Eintracht, so schien es, war wieder hergestellt. Rosenberg wurde, obwohl kein "waschechter" Gewerkschaftler, mit einer Mehrheit von 373 Stimmen – also auch von den Delegierten der IG-Metall – gewählt. Er wird sich indessen weder durch die Ovationen von "rechts" bis "links" noch durch das hohe Wahlresultat täuschen lassen: Er ist nüchtern genug, um einzusehen, wie schwierig seine Aufgabe ist.

Gewiß ist aber auch, daß die "Stammesherzöge" der Gewerkschaften – voran Otto Brenner – mit ihm kein leichtes Spiel haben werden. Sein Vorgänger, der joviale Willi Richter, der stets darum bemüht war, die Wogen zu glätten, die Gegensätze auszugleichen, war nie ein Mann, der zu führen versuchte. Ludwig Rosenberg ist da aus anderem Holz geschnitzt. Als bewährter Generalstäbler des Gewerkschaftsbundes eignet er sich kaum als Gallionsfigur. So gewandt er auch in seinem Auftreten sein mag, so elegant er sich auch kleidet, so wohlgesetzt auch seine Rede ist – die bloße Repräsentation der 6,4 Millionen organisierter Arbeitnehmer wird ihm nicht genügen.

Der 59jährige, der in Berlin als Kaufmannssohn geboren wurde – der "schnelle Ludwig", wie ihn seine Freunde scherzhaft nennen, wenn sie seine Geschicklichkeit rühmen, in jeder Situation sofort das treffende Wort zu sagen – ist bereit, die Meinung des andern zu respektieren, aber er ist kein Kompromißler um jeden Preis. Freilich, er wird mehr Kompromisse eingehen müssen, als ihm lieb ist. Zu beschränkt sind seine Vollmachten als DGB-Vorsitzender, zuviel Macht bleibt nach wie vor den Führern der Gewerkschaften vorbehalten.

In England, wo Rosenberg als hauptamtlicher Funktionär der Angestelltengewerkschaft des Ruhrgebietes 1933 vor den Nationalsozialisten Zuflucht suchte, hat er gelernt, sich mit der Realität abzufinden und trotzdem das "Beste daraus zu machen" – diese Fähigkeit wird er nun einsetzen müssen. Im Exil verdiente er sich sein Brot als Dozent, als kaufmännischer Angestellter, als Journalist. Im britischen Arbeitsministerium kümmerte er sich später darum, Zehntausenden von Flüchtlingen aus Deutschland und Österreich einen Arbeitsplatz zu verschaffen.

Im Frühjahr 1945 stellte er dann, gemeinsam mit anderen emigrierten Gewerkschaftsfunktionären, die ersten Grundsätze für ein Programm auf, nach dem die Gewerkschaftsbewegung in Deutschland wieder organisiert werden sollte. Damals waren seine Leitgedanken: Sozialisierung und Planwirtschaft.

Inzwischen sind 17 Jahre vergangen. Aus dem "Planwirtschaftler" ist ein Fürsprecher des Wettbewerbs geworden, aus dem "Sozialisierer" ein Wirtschaftspolitiker, der die Sozialisierung nicht mehr als ein Allheilmittel anbietet. Rosenbergs ironisch gefärbter Wahlspruch lautet denn auch: "Karl Marx hat an keiner Stelle geschrieben, daß es verbeten ist, nach seinem Tode weiterzudenken."