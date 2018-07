Inhalt Seite 1 — „Wenn ein Polizeibeamter sich rechtswidrig verhält...“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

O. v. L., München

In der Isarmetropole wurde in der letzten Woche verbindlich fixiert, inwieweit der Nichtuniformierte vor dem Uniformierten zu kuschen hat. „Der Bürger“, legte ein Amtsgerichtsrat Helmut Sedlmeyer fest, „hat nicht das Recht, öffentlich seiner. Empörung Ausdruck zu geben, wenn sich ein Polizeibeamter rechtswidrig verhält. Das Abstoßen von Rufen wie ‚Pfui‘ und ‚Polizeistaat‘ in bereits rechtsfeindlich, gleich, in welcher Situation es geschieht.“

Rechtsfeindlich, jedenfalls im Sinne von Amtsgerichtsrat Sedlmeyer, hatte sich ein Maschinensetzer verhalten, der in jenen mittlerweile legendären Schwabinger Nächten eine Sandale verlor. Kurz zuvor war er aus schierer Neugierde auf die Leopoldstraße gegangen. Dort stand der Mann inmitten einer schweigenden Menge, hörte wohl zweimal die polizeiliche Aufforderung, es solle die Straße geräumt werden, bezog diesen Appell aber wörtlich auf die Fahrbahn und beobachtete vom Bürgersteig aus, wie berittene Polizei gegen angebliche Krawallmacher loszog.

Einige Meter von ihm entfernt schloß ein unbekannt gebliebener Mann sein Fahrrad los, offenkundig, um Schwabing zu räumen. In diesem Augenblick ritt ein Polizist auf ihn zu, drängte ihn mit seinem Pferd an die nächste Hauswand und drosch mit einem Gummiknüppel auf ihn ein. Die Menge, bislang ruhig, erregte sich; es erschollen „Pfui“-Rufe; jemand warf eine Flasche, die auf dem Pflaster zerbarst. Ein Polizist griff sich daraufhin den Maschinensetzer – ohne wesentliche Schwierigkeiten, weil der gerade nach seiner Sandale fahndete, und beschuldigte ihn, die Flasche geworfen zu haben.

Vor Gericht löste sich die Beschuldigung in nichts auf. Wie schon etliche seiner Kollegen während der Prozesse um die Schwabinger Vorgänge, mußte auch dieser Polizist zugeben, daß er das, was er behauptete, nicht gesehen hatte. Nur eins war sicher: Der Maschinensetzer hatte „Pfui“ gerufen; und der Staatsanwalt forderte für den Angeklagten, wenngleich ihm auch eine aktive Betätigung nicht nachzuweisen sei, acht Monate Gefängnis.

Daraufhin der Verteidiger: „Darf eine Menschenmenge denn keine Kritik mehr üben, wenn sie sieht, wie ein Polizeibeamter rechtswidrig einen Zivilisten zusammenschlägt?“ Amtsgerichtsrat Sedlmeyer postulierte: „Sie darf nicht, weil sie sich sonst rechtsfeindlich verhält“ und verurteilte den Setzer zu einem halben Jahr Gefängnis. Ob diese seine Erkenntnis rechtskräftig wird, ist freilich noch nicht gewiß; der Setzer hat inzwischen Berufung eingelegt.

Immerhin kam bei dem Verfahren zur Sprache, was die Richter sonst anscheinend nicht gern bekanntwerden lassen: Wie nämlich die Münchner Polizei sich seinerzeit austobte. Ein Kaufmann beispielsweise, der in der vorletzten Woche vor Gericht stand, war damals in Schwabing unterwegs gewesen. Unvermittelt hörte er eine Räumungsaufforderung, fand sich jäh zwischen zahllosen Menschen eingekeilt, gelangte schließlich doch in die Straße, über die auf polizeilichen Wunsch das Zentrum geräumt werden sollte, wurde dort von fünf Polizisten empfangen, gründlich verprügelt und verhaftet.