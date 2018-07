Auf einer Veranstaltung der öffentlichen Bausparkasse Hamburg, die der Feier des Vertragsbestandes von einer Milliarde DM diente, setzte sich Direktor Schmidt für die Beibehaltung des § 7b des Einkommensteuergesetzes ein. Die soziale Gerechtigkeit gebietet es, so sagte er, daß diejenigen, die aus wirtschaftlichen und vielleicht auch aus Altersgründen erst jetzt zur Eigentumsbildung durch Wohnungsbau kommen, nicht schlechter gestellt werden als diejenigen, die dazu früher – und noch dazu unter günstigeren Bedingungen in bezug auf Baukosten und Grundstücksbeschaffung – in der Lage waren.

Nun, der Wahrheitsgehalt dieser Feststellung ist nicht zu bestreiten. Dennoch wird man dem Staat das Recht einräumen müssen, steuerliche Vergünstigungen, die er während eines bestimmten Zeitraumes für staatspolitisch notwendig gehalten hat, auch wieder abbauen zu dürfen, nämlich dann, wenn „höhere Gesichtspunkte“ einen solchen Schritt erfordern. Der Bundesregierung geht es zur Zeit vorrangig um die Preisstabilität. Daß es damit besonders im Baugewerbe schlecht bestellt ist, bestreitet auch Direktor Schmidt nicht. Im Gegenteil, er fand erfreulich deutliche Worte, als er sagte, daß hier einer Kostensteigerung in einem unerträglichen Maße Qualitätsverschlechterungen gegenüberstehen, die ihresgleichen suchen. „Es ist wirklich höchste Zeit, daß die Verantwortlichen sich nicht nur den dauernden Lohnerhöhungen, sondern auch der Qualität widmen!“

Das wird aber so lange ein frommer Wunsch bleiben, wie der Baumarkt überhitzt ist, so lange der Bauherr froh sein muß, überhaupt Bauhandwerker zu bekommen. Sicherlich ist die Abschaffung des § 7b nicht des Rätsels Lösung. Andere Maßnahmen müssen folgen. Insbesondere muß verhindert werden, daß die Bauherren, die nicht auf 7b angewiesen sind, also die „Gemeinnützigen“, in die Bresche springen, um etwa freiwerdende Kapazitäten auszufüllen. K. W.