Wenn es stimmt, was der kanadische Mediziner Dr. C. A. Duglas Ringrose kürzlich bei einem Chirurgen-Kongreß als wahrscheinlich hingestellt hat, werden in Zukunft auch 60- bis 70jährige Frauen noch Kinder gebären können.

Im weiblichen Organismus hat jedes Ovarium einen Vorrat von Eizellen, den es zwischen dem 12. und 50. Lebensjahr abgibt. Die Anti-Baby-Pille jedoch verhindert die Abgabe der Eizellen, und solange sie noch in den Ovarien liegen, produzieren diese Organe auch Hormone, die eine Ovulation in Gang bringen können. Dadurch, so vermutet der kanadische Forscher, wird bei Frauen, die regelmäßig konzeptionsverhütende Tabletten einnehmen, der Beginn der Menopause hinausgeschoben. Klinische Erfahrungen liegen allerdings noch nicht vor, weil die „Pille“ erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist.