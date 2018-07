Inhalt Seite 1 — Zur Koexistenz verdammt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Rande des Abgrunds, an den ihn Chruschtschow gestoßen hatte, spielte Präsident Kennedy um den höchsten Einsatz und gewann. Er bewies den Männern im Kreml, daß sie sich täuschten, als sie die amerikanische Geduld mit Schwäche verwechselten. Ihre Rechnung, die Amerikaner hätten zwar Macht, doch keine Nerven, besäßen wohl Waffen, aber nicht den Willen, sie auch einzusetzen – diese Rechnung ist nicht aufgegangen.

Die Grundregel jener pax atomica, unter der die Welt seit 1955 unruhig lebt, aber eben doch lebt, ist in den sieben Tagen der kubanischen Krise aufs neue bestätigt worden: Im Zeitalter der thermonuklearen Massenvernichtungswaffen kann keine Supermacht es wagen, um nebensächlicher Gewinne willen die eigene Existenz aufs Spiel zu setzen. Gegen den Widerstand der anderen Supermacht läßt sich in direkter Konfrontation der Großen eine Veränderung des Status quo nicht erpressen.

Kennedy hat Erfolg gehabt. Aber einen uneingeschränkten Sieg hat er nicht erreicht. Jedenfalls sieht er selber den Ausgang der karibischen Kraftprobe nicht in solch verklärendem Licht; Washington kostet seinen Erfolg nur sehr zurückhaltend aus. Der Präsident betrachtet das Ende der kubanischen Affäre „nicht als großen Sieg, sondern bloß als ehrenvolle Beilegung eines Streits auf einem isolierten Schauplatz des kalten Krieges“, wie James Reston in der New York Times berichtet. „Ein Krieg ist abgewendet worden, aber die Kommunisten behalten ein Sanktuarium in der westlichen Hemisphäre.“

In Deutschland ist dieser Kompromiß-Aspekt vor lauter Erleichterung noch kaum beachtet worden. In der Tat ist es den Amerikanern gelungen, den Rückzug der sowjetischen Offensivwaffen aus Kuba durchzusetzen; soweit die kommunistische Präsenz dort einen bedrohlichen Angriffswert hatte, soll sie aus dem Karibischen Meer verschwinden. Doch werden der Schlange nur die Giftzähne ausgebrochen; sie wird nicht zertreten; die kommunistische Präsenz in Lateinamerika wurde bestätigt. Kennedy hat sich ausdrücklich verpflichtet, dem Gedanken an eine Invasion der Castro-Insel ababzuschwören.

Wollte man sich der Terminologie bedienen, die sich in Europa eingebürgert hat, so müßte man sagen: dies ist die de-facto-Anerkennung des kommunistischen Regimes in Havanna, das Ende einer Politik des Zurückrollens und der Befreiung. Washington bequemt sich notgedrungen zur Koexistenz mit diesem Regime, solange nur dafür, gesorgt ist, daß es nicht zum verlängerten atomaren Arm der Sowjets wird.

Hierzulande werden die Lehren von Kuba vielerorts verkannt. „So war’s richtig, man muß den Russen Mores lehren, nur kraftvoll genug auftreten – dann weicht er! Warum nicht ganz genauso in Berlin?“ Wer so denkt, hat freilich die Lektion von Kuba nur halb oder gar nicht begriffen. Denn diese Lektion hebt ja weder die Lehre von Ungarn noch die der Mauer auf, sondern bekräftigt sie beide.

Kennedy weiß das. Deshalb ist er auch weder eitel noch töricht genug, die Härte seines Vorgehens in der Kuba-Krise als Patentrezept für die Lösung aller Ost-West-Fragen anzupreisen. Die Sowjets haben sich strategisch zurückgezogen, weil sie auf ungünstigem Terrain standen; anderwärts, wo der Vorteil des Geländes auf. ihrer Seite liegt, erwartet Kennedy solche kampflose Kapitulation nicht. Um noch einmal James Reston zu zitieren, dessen Information offensichtlich aus dem Weißen Haus stammt: