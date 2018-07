Das Freudenfeuer, das nach der Kuba-Entspannung in den deutschen Börsensälen auf den Aktienmärkten entfacht worden war, hatte nur eine kurze Lebensdauer. Es sah sehr nach Strohfeuer aus! Der Berufshandel war mit Aktienkäufen vorgeprescht, aber er wurde sehr bald vom Publikum – und auch von den Ausländern – im Stich gehssen. Dann tat er das, was erwartet werden mußte, er versuchte, mit möglichst geringen Verlusten wieder liquide zu werden. Da; wiederum führte zu einem leichten Kursdruck auf allen Marktgebieten, besonders natürlich bei den marktgängigen Werten. Von ausgesprochenen Schwächeerscheinungen blieben die deutschen Börsen jedoch verschont. Es fehlte die sonst so aktive Baisse-Spekulation. Nach der Bereinigung der Krages-Angelegenheit findet offensichtlich niemand mehr den Mut, durch sogenannte Leerverkäufe die Kurse wieder ins Wanken zu bringen. Dort, wo es während der Kuba-Krise versucht worden war, ist es danebengegangen und hat viel Geld gekostet. So viel, daß in Einzelfällen personelle Konsequenzen gezogen werden mußten.

Immer wieder wird jetzt die Frage gestellt, warum sich die Kurse der New Yorker Börse nach der ersten Entspannung im Kuba-Konflikt schneller erholt haben als die deutschen Aktien, die vorher um etliches stärker gefallen waren als die amerikanischen Verte. Dafür gibt es zwei Erklärungen:

1. Die langanhaltende Baisse hat viele Aktiensparer mutlos gemacht. Nach den großen Verlusten sind sie nun nicht mehr bereit, weitere Mittel in Aktien anzulegen. Der Schneid zum Aktienkauf wird erst zurückkehren, wenn die Kurse dereinst den größten Teil des Weges nach oben zurückgelegt haben.

2. Langfristig wird die Aktientendenz nicht durch politische Faktoren beeinflußt, sondern durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und sie haben sich durch die Kuba-Ereignisse nicht geändert. Die Börse wartet auf Maßnahmen zur Stabilisierung (der unternehmerischen Ertragsspannen).

Die potenten Anleger, darunter die Versicherungs- und Investment-Gesellschaften, sind kaufbereit. Auch private Stellen, die sich rechtzeitig flüssig gemacht haben, bekunden an der Börsenentwicklung reges Interesse. Für "schwache Tage" liegen beträchtliche Kaufaufträge bei den Banken vor. Nach Meinung vieler Börsianer hat die Baisse nunmehr in etwa ihren untersten Punkt erreicht. Da aber alle "billig" kaufen wollen, wird mit größter Vorsicht operiert, zumal neue politische Krisen (siehe Berlin) nicht ausgeschlossen werden können. Dann möchte man das wiederholen, was während der Kuba-Krise so schön geklappt hat, nämlich kaufen, wenn andere Leute nervös geworden sind.

Aber kommt es dazu? Nicht jeder bejaht diese Frage. Wer Aktien als Daueranlage erwirbt, verzichtet bereits auf die Möglichkeit, dies unter Umständen noch 20 bis 30 Punkte billiger zu können. Er sieht vielmehr die Chancen, die heute "nach oben drin" sind. Natürlich wird eine sorgfältige Auswahl getroffen. Für Montane herrscht begreiflicherweise eine geringe Kaufneigung. Als Maßstab dient weniger die Dividende, sondern die Gesamtertragslage, Und um sie steht es in der Eisen- und Stahlindustrie nicht zum besten. Dagegen ist man in bezug auf die großen IG-Farben-Nachfolger hoffnungsvoller. Offensichtlich rechnet man mit Abschlüssen für 1962, die im Trend günstiger ausfallen als Zahlenwerke für 1961. Die Bankabschlüsse, so meint man, werden zwar Spuren der Aktien-Baisse zeigen und wohl auch einige Wunden – gerissen durch Insolvenzen in der Kundschaft –, aber insgesamt dürfte ihr Bild noch erfreulich sein. Mit Sicherheit, so argumentieren die Optimisten, werden die Bilanzen für 1963 eine Besserung der Ertragslage erkennen lassen, weil dann der Abschreibungsbedarf auf Aktien entfällt oder jedenfalls kaum noch nennenswert sein dürfte.

Sicherlich greift die Börse schon wieder weit in die Zukunft. Aber es ist wichtig, den sich regenden Optimismus sorgfältig zu verfolgen. Er kann Ausgangspunkt für eine langsame Erholung der Kurse werden. Kurt Wendt