G. Z., Frankfurt

Als der Fischereipächter des Edersee in der Nähe der oberhessischen Stadt Schlitz einen kapitalen Karpfen mit kundiger Hand aus dem Netz löste, konnte er nicht ahnen, daß seine Beute in die Annalen der Wissenschaft eingehen wird. Jenes Monstrum von einem Karpfen, 25 Pfund schwer, stach den Wissenschaftlern der Hydrobiologischen Anstalt der Max-Planck-Gesellschaft sehr in die Augen. Mit seiner Hilfe wollen sie nun ein Projekt starten, mit dem sie sich schon lange in der Theorie beschäftigt hatten: die Erforschung der Geheimnisse des Fischzuges.

Den Zugvögeln war man auf die Spur gekommen, indem man den Wanderern zwischen den Kontinenten Ringe an die Füße oder Kennzeichen an die Schnäbel machte. Bei den Fischen jedoch hatte man mit ähnlichen Versuchen wenig Glück. Zwar holte hin und wieder ein Angler ein numeriertes Fischlein an Land, aber diese Glücksfälle waren so selten, daß die Wissenschaftler daraus keine sicheren Schlüsse über das Leben unter Wasser ziehen konnten. Die Rückfangquote war unbefriedigend und lag durchschnittlich bei etwa 6 Prozent der „Gezeichneten“. Man konnte lediglich vermuten, welche „Routen“ die Fische nahmen. Das Tempo der Wanderungen und andere interessante Einzelheiten waren nicht mit Sicherheit zu ergründen.

Nun soll jener. Superkarpfen, der den Namen „Jonny“ erhielt und zur Zeit in einem Betonbecken der Hydrobiologischen Anstalt in Schlitz gemächlich seine Runden zieht, der Wissenschaft auf die Sprünge helfen. Mit einem Ultraschallwellen-Sender ausgerüstet, soll „Jonny“ laufend Standortmeldungen durchgehen. Zur Zeit finden die Manöver noch im Übungsbecken statt. Am Ufer sitzen die Fisch-Forscher, halten zwei Metallpole ins Wasser und vernehmen andächtig lauschend im Lautsprecher einen Summton: „Jonnys“ Ultraschallwellen-Sprache. Dabei haben ihre Gesichter den gleichen gespannten Ausdruck, wie man sie von den Funkern der Raketenstanonen kennt, die Lebenszeichen der Raumfahrer aufnehmen.

Vorläufig trägt „Jonny“ noch einen Sender der „Null-Serie“ auf dem Rücken. Das Problem, welches die Funktechniker zu lösen haben, besteht darin, einen möglichst kleinen Sender zu entwickeln, der zwar „energiegeladen“ genug ist, möglichst lange Signale auszustrahlen, aber so wenig wiegt, daß er die „Versuchskaninchen“ nicht allzu sehr belastet. Bei „Jonny“ mit seinem respektablen Ausmaß ist das keine Schwierigkeit. Auch die Tierfreunde brauchen sich nicht zu sorgen, denn die Rückenflosse des schweren Spiegelkarpfen ist so robust, daß keine „körperliche Beeinträchtigung“ zu befürchten ist, wenn der Ultraschallwellen-Sender mit Nylonfäden angenäht wird. Außerdem schwimmt „Jonny“, einige Minuten vorher in einem „Narkose-Bad“ ehe er sich der Sender-Operation unterzieht. „Wenn wir ihn da herausheben, ist er friedlich wie ein Lamm und im Halbschlaf.“

Die Proportionen eines Ultraschallwellen-Senders für Fische sind deshalb so bedeutungsvoll, weil nicht alle Unterwasserbewohner so ansehnliche Proportionen wie der Versuchskarpfen „Jonny“ haben. Den Wissenschaftlern liegt nämlich vor allem daran, das geheimnisvolle Leben jener Fische zu ergründen, die nicht „Jonnys“ Gardemaß erreichen. Auch von seinen Schwestern und Brüdern aller Gattungen, die nicht 25 Pfund schwer sind, möchte man wissen, welche Wege sie gehen, wie sie sich bei Nacht verhalten, wie sie auf Temperaturwechsel reagieren und wie sie ihr Leben in den Abwässern von verseuchten Flüssen fristen. Für die Ergebnisse werden sich nicht nur die Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft interessieren, sondern auch die Beamten, die für die Reinerhaltung der Gewässer verantwortlich sind. Jonny, der Karpfen aus dem Edersee, hat eine große Mission.