Von Thomas v. Randow

Zu den interessantesten Kapiteln aus der jüngsten Geschichte der Physik gehört die Erklärung eines kuriosen Phänomens: der Supraflüssigkeit. Es ist ein höchst kompliziertes Kapitel, zu dessen Verständnis viel Vertrautheit mit physikalischen Theorien und Sachverhalten erforderlich ist. Aber es ist ein so überzeugendes Beispiel dafür, welch große Rolle die Phantasie auch in der Physik spielt, daß eine populäre Schilderung dieser Geschichte wohl berechtigt ist, zumal jetzt, da die Hauptperson der Handlung, der sowjetische Gelehrte Lew Dawidowitsch Landau, in der vergangenen Woche den Nobelpreis für Physik erhielt.

Das Kapitel beginnt mit der Entdeckung recht merkwürdiger Eigenschaften des Heliums. Dieses Edelgas verflüssigt sich erst bei einer Temperatur von 4,2 Grad Kelvin, das sind minus 269 Grad Celsius. Es hält damit einen Rekord, denn alle anderen Gase gehen schon bei höherer Temperatur in den flüssigen Zustand über. Alle anderen Gase haben auch die Eigenschaft, daß sie schließlich erstarren, also zu festen Stoffen werden, wenn man sie weiter unterkühlt. Das Helium dagegen geht lediglich von einem Flüssigkeitszustand in einen anderen über. Dies geschieht bei 2,18 Grad Kelvin, also einer Temperatur, die kaum über dem absoluten Nullpunkt liegt, und in diesem zweiten Zustand benimmt sich die Substanz – man nennt sie nun Helium II – äußerst seltsam.

Helium II ist „supraflüssig“, es fließt noch durch allerfeinste Ritzen hindurch, vor denen jede andere Flüssigkeit längst kapituliert. Es kann also nur eine extrem geringe innere Reibung besitzen, eine verschwindend kleine Viskosität, wie der Fachmann es nennt. Nun läßt sich die innere Reibung exakt messen, nämlich dadurch, daß man die Flüssigkeit zwischen zwei ineinander geschobene Zylinder bringt. Der äußere Zylinder wird gedreht, und man beobachtet, wieviel Kraft von dieser Bewegung durch die Substanz – entsprechend ihrer Viskosität – auf den inneren Zylinder übertragen wird. Bei diesem Experiment jedoch ergibt sich, daß die innere Reibung im Helium II gar nicht so verschwindend gering ist, sondern einen ganz normalen Wert besitzt.

Neben dieser einen gibt es noch eine ganze Reihe von Absonderlichkeiten des Helium II. Der russische Physiker Peter Kapitza hatte eine Flasche bis zum Rand mit Helium II gefüllt und auf ihrer Öffnung ein Düsenrädchen montiert, einen Mechanismus, der sich wie ein Rasensprenger dreht, wenn Flüssigkeit aus seinen Düsen heraustritt. Diese Anordnung versenkte er in ein Helium-II-Bad und erhöhte dann die Temperatur im Innern des Behälters um wenige tausendstel ‚Grad. Daraufhin begann das Düsenrädchen sich zu drehen – ein Zeichen dafür, daß Helium II aus der Flasche floß. Aber wie lange Kapitza dieses Experiment auch fortsetzte – die Substanz in der Flasche wurde dabei nicht weniger.

Das Verhalten des Helium II, das den physikalischen Gesetzen über die Eigenschaften von Flüssigkeiten Hohn spricht, erregte das Interesse des 29jährigen Lew Dawidowitsch Landau, als er 1937 die Leitung des Instituts für theoretische Physik in Moskau übernahm. An diesem Institut arbeitete auch Kapitza, und seinem Einfluß ist es wohl zu verdanken, daß sich der junge Physiker, der bereits durch eine Reihe wichtiger Beiträge zu fast allen Gebieten der theoretischen Physik internationale Berühmtheit erlangt hatte, der Erforschung des Helium II widmete.

Die Schwierigkeit bei diesem Projekt bestand in der Tatsache, daß sich das Verhalten der einzelnen Atome in diesem Stoff nicht berechnen läßt, weil sie sich nicht, wie die Moleküle oder Atome anderer Flüssigkeiten, in ständiger Bewegung befinden. Die Bewegung nämlich hebt die Fernwirkung der Teilchen auf. Wenn man also ein einzelnes Teilchen einer solchen Flüssigkeit betrachtet, braucht man nur die Kräfte zu berücksichtigen, die von den unmittelbar benachbarten Molekülen darauf ausgeübt werden. Im Helium II dagegen herrscht absolute Ruhe, und aus diesem Grunde ist das Verhalten eines jeden Atoms von den Kräften aller anderen, auch der entferntesten, abhängig. Der mathematische Ansatz zur Beschreibung eines einzelnen Helium-II-Atoms müßte danach alle diese Einflüsse berücksichtigen, und das würde bedeuten, daß man ein System von vielen Billiarden Gleichungen aufzustellen und zu lösen hätte – was selbst mit elektronischen Rechenautomaten nicht möglich ist.