Der Wettbewerb wird im internationalen Bereich schärfer. Die deutsche Industrie vergleicht deshalb ihre Kosten immer wieder mit denen ihrer ausländischen Konkurrenten. Vielfach stellt sie dabei fest, daß die Energiepreise in unserem Lande sehr hoch sind. Auf den Versorgungsunternehmen Hegt deshalb ein ständiger Druck: man fordert von ihnen Energiepreise, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie verbessern. Preise aber kann man nur senken, wenn Kosten eingespart werden. Die Gewinne lassen hierfür keine großen Möglichkeiten, wie jeder aus den Bilanzen der großen Energieversorgungsunternehmen ersehen kann. Man muß deshalb an die Kosten selbst herangehen. Dabei ist der Hauptkostenfaktor der Preis der Rohenergie. Er hat in unserem Lande eine steigende Tendenz. Das gilt in gleicher Weise von der Stein- wie von der Braunkohle, Große mit erheblichem wirtschaftlichen Effekt nutzbare Wasserkräfte sind nicht mehr vorhanden. Von der Atomenergie ist im nächsten Jahrzehnt nichts zu erwarten. Es verbleiben die Energieträger Erdgas und Erdöl, die vom Ausland hereingebracht werden. Sie aber sollen die Kohle nicht verdrängen. Die Preisvorteile, die sie aufweisen, werden deshalb, abgeschöpft, sobald der Wettbewerb von Erdgas die Kohle ernsthaft gefährdet. An dieser häßlichen Situation läßt sich nichts ändern, denn die Einsparungsmöglichkeiten suchen.

Sie liegen zürn Teil im Verteilernetz, dessen Kapazität nach der Spitzenbelästung ausgerichtet sein muß und deshalb zu teuer ist.

: Bringt, man die Spitzen weg, dann lassen sich Kosteneinsparungen erreichen. Den Schlüssel hierzu haben die Stromabnehmer in der Hand, und nicht etwa die Versorgungsunternehmen; die den Strom so bereitstellen müssen, wie er gefordert wird. Einen. Druck können sie allerdings auf die Stromverbraucher dadurch ausüben, daß sie den Preis für den Spitzenström kostenecht gestalten. Er würde sehr teuer. Unter Umständen würde das manchem Industrieunternehmen Veranlassung geben, stromfressende Anlagen in drei Schichten durchlaufen zu lassen und auch, das arbeitsfreie Wochenende wieder für die Produktion zu nutzen. Das Problem der steigenden Energiekosten ließe sich auf diese Weise vielleicht etwas mildern. W R.