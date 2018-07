Inhalt Seite 1 — Hunger auf Traum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vitamine für die Seele – Schlaf allein macht’s nicht

Viele Menschen leiden heute an Traumhunger. Mangel an Träumen und auch unterbrochene Träume können aber die Psyche während der Wachzeit entscheidend beeinflussen. So behaupten Wissenschaftler der Universität Chicago.

Seit etwa zehn Jahren befaßt sich dort ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Nathaniel Kleitman mit der Traumwelt. Jedoch im Gegensatz zu den Psychoanalytikern, die sich mit der Deutung von Impulsen und Symbolik der Träume beschäftigen, beschritt Kleitmans Team neue Wege. Diese Wissenschaftler interessierte die Mechanik der Träume und deren Beziehungen zur Psyche des Alltags. Schon die ersten Forschungsergebnisse öffnen eine weitere Tür zu den Korridoren des menschlichen Seelenlebens: Normalerweise hat jeder Mensch fünf bis sechs Träume in der Nacht. In einem Rhythmus von ungefähr einer Stunde wechselt traumloser Schlaf mit Träumen ab. Nach Schlafbeginn sind die Träume nur kurz – etwa 10 Minuten – und werden gegen Morgen immer länger. So dehnt sich der letzte Traum, kurz vor dem Erwachen, bis auf eine halbe Stunde aus. Die ersten Träume der Nacht sind zumeist Reflexionen auf das Alltagsgeschehen der letzten Zeit. Die darauf folgenden Träume sind jedoch Wunsch- oder Schreckbilder der Vergangenheit, die bis in die erste Jugendzeit des Träumers zurückreichen. Im längsten und letzten Traum schließlich befindet sich der Schläfer wieder im Heute und in den Konflikten des psychischen Alltagslebens.

In seinem soeben erschienenen Buch, „The Science of Dreams“ beschreibt Edwin Diamond das Eindringen der Wissenschaft in die Traumwelt. Reiner Zufall gab den Anstoß zu den Forschungen. Ein Forscher der Chicagoer Universität beobachtete einen Säugling beim Schlaf. Dabei fiel ihm auf, daß sich unter den geschlossenen Lidern die Augen des schlafenden Kindes bewegten. Professor Kleitman schließlich beobachtete Ähnliches bei schlafenden Erwachsenen; sie bewegten die Augen unter den Lidern nach allen Richtungen, als ob sie etwas sähen. Daraufhin stellten sich einige Studenten als Versuchsobjekte zur Verfügung und schliefen mit Elektroden, die in Augennähe angebracht und mit einem Elektro-Enzephalographen verbunden wurden, um jede Gehirntätigkeit aufzuzeichnen. Der Apparat zeichnet tiefen Schlaf in gleichbleibenden Wellenlinien, aber in Abständen von etwa einer Stunde wurden die Linien für kurze Zeit horizontal. Die Erfahrung der Forscher lautete, daß die geraden Linien sich genau mit Enzephalogrammen deckten, die beim wachenden Gehirn Aufmerksamkeit durch Geräusche und Spannung registrieren. Das Überraschende war jedoch, daß beide Elektroden immer zugleich Gehirn- und Augentätigkeit registrierten. Es war also genau so, als ob das Gehirn plötzlich emotionell aktiviert wurde und die schlafenden Augen zu sehen begannen. Außerdem nahm gleichzeitig die Herztätigkeit zu.

Jedesmal, wenn die Elektroden Gehirn und Augentätigkeit registrierten, wurden die Schläfer geweckt und gefragt, ob sie geträumt hätten. Das traf stets zu; manchmal allerdings reagierten die Schläfer unwillig, weil die Kontinuität des Traumes unterbrochen wurde. Auch die Augenbewegung entsprach meistens den geschilderten Traumbildern. Ein Schläfer, dessen Augen sich schnell von Seite zu Seite bewegten wie bei der Beobachtung eines Tennisspiels, erklärte beim Aufwachen, er hätte zwei Bekannte beobachtet, die sich mit Tomaten bewarfen.

200 Stunden wach

Das Erstaunliche für Kleitman war die Pünktlichkeit, mit der die Träume begannen. Dabei blieb es gleichgültig, ob seine Studenten mit vollem oder leerem Magen zu Bett gingen. Aber auch diejenigen, die behaupteten, nur selten zu träumen, hatten das gleiche nächtliche Traummuster. Sobald die Apparate Traumsymptome registrierten und die Schläfer zur Kontrolle geweckt wurden, berichteten sie stets von Träumen, die sie soeben hatten. Oft allerdings vergaßen sie die Traumthemen und glaubten, nicht geträumt in haben.