Wir halten es für unzulässig, daß die Bundesanwaltschaft am Dienstag mit (wie es in der Tat scheint) belastendem Material gegen den Spiegel „auspackte“ und damit die Anklage nicht vor dem zuständigen Gericht, sondern vor dem deutschen Volk erhob. In diesem außerlegalen Vorverfahren vor der Öffentlichkeit (der richtige Prozeß demnächst wird im wesentlichen geheim geführt werden müssen) ist die Verteidigung ausgeschlossen. Sie kennt die genauen Anklagepunkte nicht, sie kennt die von der Bundesanwaltschaft zitierten geheimen Dokumente nicht; sie ist dem Überfall wehrlos ausgeliefert.

Wenn die Bundesanwaltschaft wissen möchte, was sie angerichtet hat, möge sie Bild vom Mittwoch lesen. Bild berichtet über jene Pressekonferenz unter den Überschriften „Spiegel versteckte Geheimdokumente“ und „Oberst Wicht hatte die Aktion verraten“. Um keinen Zweifel darüber zu lassen, was der Leser von der Spiegel- Affäre zu halten hat, bestätigt Bild dem Spiegel zugleich unter Berufung auf eine amerikanische Stimme, er sei ein „Skandalmagazin gegen fast alles“. Das ist ein böser Fußtritt gegen einen Bürger in Untersuchungshaft, als der Rudolf Augstein für uns zu gelten hat, bis das Gericht über seine Schuld oder Unschuld entschieden hat.

Seit der Ermittlungsrichter gegen Augstein und mehrere Redakteure Haftbefehle erlassen hat, wissen wir: diese Redakteure sind schwerer Taten dringend verdächtig. Aber selbst der dringendste Verdacht ist kein Beweis. Und selbst das gewissenhafteste Gericht kann nicht „Recht sprechen“in einer Atmosphäre allgemeiner Unbesonnenheit, die durch solche Pressekonferenzen nur verstärkt wird.

Freilich kann sich die Bundesanwaltschaft darauf berufen, daß viele Zeitungen ihrerseits in das Verfahren durch voreilige und hetzende Bemerkungen eingegriffen haben, so daß Hamburger Abendblatt, das am vergangenen Sonnabend unter der Überschrift „Unerträglich“ auch die Justiz attackierte: Sie habe durch ihr Vorgehen gegen den Spiegel das Recht des Bürgers auf Information und freie Meinungsäußerung behindert.

Aber es ist ein Unterschied, ob sich das Hamburger Abendblatt danebenbenimmt oder die Bundesmwaltschaft. G. B.