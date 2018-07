Auch kritische Beobachter der Pariser Börse können ihr die Anerkennung nicht versagen, daß sie in aufgeregten Zeiten Ruhe zu wahren weiß. Das hat sich in den letzten Wochen gezeigt: Der Ausfall der Volksabstimmung wurde mit einer kleinen Aufwärtsbewegung vorweggenommen, während die Kuba-Krise mit Geschäftslosigkeit, aber ohne Baisse quittiert wurde. Das Rückgrat der französischen Märkte wird auch in Zukunft die wirtschaftliche Entwicklung bilden. Mit einer Fortdauer der Expansionspolitik ist zu rechnen, auch wenn allzu hochgespannte Hoffnungen sich vorübergehend nicht erfüllen sollten. Es wird zur Zeit viel davon gesprochen, daß erhöhten Löhne die Gewinne im nächsten Jahr schmälern werden; doch ist noch nicht zu erkennen, ob und in welchem Maße die erhöhten Kosten von einer sich noch immer ausweitenden Mengenkonjunktur aufgefangen werden können. Auch auf die Befürchtung, daß sich die Selbstfinanzierung der Werke empfindlich verringern werde, ist schwer Antwort zu geben, denn vorerst sind Geld- und Kapitalmarkt noch mit so reichlichen Mitteln versehen, daß man fast von einer Obersetzung sprechen kann. In den kritischen Kuba-Tagen hat der französische Franc sein Niveau ohne Anstrengung halten können.

Dennoch ist nicht anzunehmen, daß sich in französischen Werten eine Hausse entwickeln wird.

Große Veränderungen sind in der französischen Kunstfaserindustrie durch neue Zusammenschlüsse zu erwarten. Rhône-Poulenc, die in letzter Zeit unter Verkaufsdruck gestanden haben, sollen die Absicht hegen, an ihre Aktionäre einen Teil ihrer Rhodiaceta-Aktien, von denen sie 99 % besitzen, zu verteilen. In voller Bewegung befinden sich ferner die großen Warenhausunternehmungen. Sie müssen sich auf den Wettbewerb der Supermarkets einstellen. Printemps baut in Paris ein neues Warenhaus. Louvre sucht für seine Warenhausinteressen Anschluß an andere Gruppen und beabsichtigt seine großen Hotelinvestitionen weiter auszubauen. Bei Galeries Lafayette wird wieder von der Verteilung einer Gratisaktie auf vier alte Aktien gesprochen. Wichtig für die Börse kann werden, daß die Regierung nunmehr entschlossen ist, die Zulassung von offenen Investmenttrusts (open funds) zu gestatten. Mit den Banken und Kapitalsammelstellen hat sie bereits die Verbindung aufgenommen, um die Modalitäten zu beraten. RETLAW

Für Aktionäre:

Für die These, daß der Börsenpessimismus vielfach übertrieben wird, lieferte die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN) ein lehrreiches Beispiel. Im Geschäftsjahr 1961/62 (30.6.) ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr weiter um 91 Mill. auf 1 224 Mill. DM gestiegen. Der Auftragsbestand hat sich etwa auf Vorjahreshöhe gehalten. Die Ertragskraft, so sagt die Verwaltung, entspricht diesen Wachstumsziffern. Den Aktionären wird eine Dividende von unverändert 16 Prozent vorgeschlagen. Dem Unternehmen geht es also gut. Deshalb wird es ihm auch nicht schwerfallen, die jetzt vorgeschlagene Kapitalerhöhung im Verhältnis 5:2 zum Ausgabekurs von 100 % reibungslos durchzuführen, zumal rund 63% der jungen Aktien (insgesamt 30 Mill. DM) wohl von dem Großaktionär GHH übernommen werden dürften.

Trotz der Ankündigung der Klöckner-Werke AG, auch für das am 30. 6. 62 beendete Geschäftsjahr wieder bei einer Dividende von 12 % bleiben zu wollen, ist die Börse nicht in Jubel ausgebrochen. Der Begleittext zur Dividendenerklärung sorgte für eine schnelle Dämpfung aller Freude. Angesichts der verschlechterten Ertragslage sei der Entschluß, an 12 % festhalten zu wollen, nicht leicht gefallen, hebt die Verwaltung hervor. Hinsichtlich des laufenden Geschäftsjahres werden sehr ernste Töne angeschlagen. „Zweckpessimismus“ sagen die einen, erste Anzeichen für die Abkehr von der Dividendenkontinuität, behaupten die anderen.