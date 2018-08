Washington, im November

Der Teufel steckt auch bei der Regelung der Kuba-Krise im Detail. Das kubanische Detail, um das es noch einmal Streit geben könnte, sind einige Dutzend sowjetische MIG-Düsenjäger. Fallen sie unter den Begriff „Offensiv-Waffen“ oder nicht? Die gefährlichen Mittelstreckenraketen scheinen in der Tat bereits demontiert zu sein. Sie warten auf Schiffe, die sie in die Sowjetunion zurücktransportieren sollen. Aber können Bomben mit Atomsprengköpfen nicht auch von Flugzeugen weit genug in die Vereinigten Staaten hineingetragen werden.

Die Schwierigkeit, genau zu definieren, wo die Grenze zwischen Verteidigungswaffen und Angriffswaffen liegt, kann zu weiteren Komplikationen führen. In Washington glaubt man allerdings, daß Chruschtschow es nicht noch einmal zum Äußersten kommen lassen will. Wahrscheinlich würde er sogar wirklich eine UN-Kontrolle auf Kuba ganz gern sehen. Hier könnte auf einem Gebiet, auf dem die Interessen nicht mehr so kraß aufeinanderprallen, ein Versuch mit Rüstungskontrolle oder kontrollierter Abrüstung gemacht werden. Die Amerikaner ihrerseits versprechen sich von einem solchen Versuch nicht mehr so viel, wie vor ein oder zwei Jahren, würden ihn aber lieber so dicht unter ihren eigenen Augen ausgeführt sehen als irgendwo anders.

Castro scheint dem geschicktesten Unterhändler des Kreml erhebliches Kopfzerbrechen zu bereiten. Anastas Mikojan wäre sonst sicherlich wegen des Todes seiner Frau unverzüglich nach Moskau zurückgeflogen. Daß er statt dessen in Havanna weiterverhandelte, zeigt, wie sehr die Sowjetregierung an einer Bereinigung ihres mißglückten Kuba-Abenteuers interessiert ist. Dabei blickt Moskau vermutlich weniger auf Washington und schon gar nicht auf die Weltmeinung, sondern vor allem nach Peking und auf die osteuropäischen Satelliten. Chruschtschow selber wird Veranlassung haben, auf seine Parteispitze und auf die militärische Führung der Sowjetunion Rücksicht zu nehmen. Die amerikanischen Kreml-Astrologen sind sich allerdings nicht darüber einig, ob es einige Generale waren, die Chruschtschow dazu überredeten, in Kuba Mittelstreckenraketen zu installieren, oder ob es Chruschtschow war, der gegen den Widerstand seiner Generale mit Hilfe dieser Raketen Kennedys Nerven testen wollte.

Die demonstrativen Bekenntnisse der Chinesen zu Castro werden in Washington ironisch zur Kenntnis genommen. Die zynische Frage der Kommunisten: „Wie viele Divisionen hat der Papst?“ wird abgewandelt: „Wieviele Schiffe hat Mao Tse-tung?“ Der hysterische Fidel Castro selbst mag sich Täuschungen hingeben. Einige seiner Mitstreiter jedoch, vor allem Chez Guevara‚ sehen sicherlich sehr klar, daß nicht das chinesische Wohlwollen, sondern allein das russische Öl die Revolution vor dem Bankrott bewahren kann. Wieviel aber kann der Sowjetunion Kuba noch wert sein?

Die Amerikaner haben bewiesen, daß es dank ihrer hochentwickelten Luftaufklärung für sie keine kubanischen Geheimnisse gibt. Die Inspektion auf kubanischem Boden und auf sowjetischen Schiffen ist also für Washington mehr eine politische Frage von prinzipieller Bedeutung als eine praktische Notwendigkeit. Die Rolle, die plötzlich dem Roten Kreuz zugefallen ist, muß vielleicht ebenfalls unter einem Gesichtswinkel betrachtet werden, der von Kuba bis nach Berlin reicht. Es gehört ja ganz sicher nicht zu den ursprünglichen Aufgaben dieser von der Schweiz ausgehenden humanitären Organisation, den Abtransport atomarer Mittelstreckenraketen von einer karibischen Insel zu überwachen. Wäre es also denkbar, daß das Rote Kreuz, wenn es sich auf Kuba bewährt hat, in Berlin mithelfen sollte, „menschliche Erleichterungen“ anzubahnen? In New York hält man es für möglich, daß UNO-Generalsekretär U Thant etwas derartiges im Auge hatte, als er die zunächst sonderbar anmutende Idee unterstützte, an die Stelle der amerikanischen Kuba-Quarantäne eine Überwachung durch Beamte des Roten Kreuzes zu setzen.

Die Vermittlerrolle, die U Thant in den kritischen Tagen zwischen Chruschtschow und Kennedy spielte, hat sein Ansehen ungemein erhöht. Es gilt nun als sehr wahrscheinlich, daß er während der gegenwärtigen Sitzung der UN-Vollversammlung für fünf Jahre zum vollgültigen Generalsekretär, zum Nachfolger Dag Hammerkjölds gewählt wird.

Nach der Kongreßwahl kann Präsident Kennedy die Möglichkeiten von Übereinkünften mit der Sowjetunion ohne aktuelle innenpolitische Rücksichtnahme erneut erproben. Ob diese Möglichkeiten nach der Kuba-Krise größer sind als vorher, hängt von Chruschtschow ab und von Chruschtschows eigener innenpolitischer Situation. Washington ist auf beides vorbereitet: auf Verhandlungen, wenn es sein kann – auf neue Machtproben, wenn es sein muß. Thilo Koch