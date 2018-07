Wir besinnen uns mehr und mehr darauf, daß wir nicht nur British sondern auch European Airways heißen“, meinte William Simpson, der Pressechef der britischen Fluggesellschaft bei einem Besuch in Deutschland. Also werden künftig auch britische Stewardessen auf den innerdeutschen Linien fliegen, damit sie ihre Sprachkenntnisse vervollkommnen können, also werden Lehrlinge von der Insel für einige Monate ihrer Ausbildungszeit nach Deutschland kommen.

Aber soweit geht die Europa-Begeisterung nun wieder nicht, daß man in London etwa mit einem Anschluß an die geplante Air Union liebäugelte. „Wir arbeiten mit vielen europäischen Linien gut zusammen“, meinte Simpson. „Und so wollen wir es weiter halten.“ Sollten sich die Europäer allerdings dazu aufraffen, endlich einmal ein vernünftiges Flugliniennetz auszuhandeln, so wollen die Briten nicht beiseite stehen, denn: „Das jetzige Flugliniennetz ist ein wahrer Dschungel.“ H. M.