Das vorweihnachtliche Geschäft hat nun praktisch stattgefunden. Die Aktionäre der Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft, Actiengesellschaft, Hameln (DEBG), haben auf der Hauptversammlung (HV) bei 47 400 DM Gegenstimmen ihren Segen dazu gegeben, daß die zehn Bahnbetriebe in Süddeutschland ab 1. 1. 1961 (!) auf den neuen Eigentümer übergehen.

Nun braucht das Land Baden-Württemberg als Käufer nur noch zuzustimmen, dann ist die „aufschiebende Bedingung“ erfüllt, unter der die HV fast diskussionslos die Kapitalherabsetzung und den Verkauf beschlossen hat.

Zwar waren 22 % des Grundkapitals, also überwiegend die Keinaktionäre, in der Abstimmung nicht vertreten. Aber was tat’s: die Dreiviertelmehrheit des anwesenden Kapitals kam glatt zustande. Erich Nold, der auch hier Opposition angekündigt hatte, erschien nicht, sondern hatte kurzfristig seinen Oppositionsgegner, die Deutsche Bank gebeten, ihn als Opponent zu vertreten. Soweit diese an sich unlösbare Aufgabe lösbar war, löste sie das Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, Dr. Vallenthin, als Aufsichsratsvorsitzender der Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft sachlich korrekt und nicht ohne ehrliches Bedauern über das Fernbleiben des Opponenten.

Die Erläuterungen zur Transaktion waren in der Tat auch sehr einleuchtend, und das Rumpfunternehmen steht nun günstiger da, als es unsere Schätzung in DIE ZEIT Nr. 43 ergab.

Rekonstruieren wir also kurz die Transaktion rechnerisch:

Der Nettobuchwert der süddeutschen Bahnen war Ende 1961 mit 3,17 Mill. DM ermittelt worden. Da: Land war bereit, 1,78 (alles in Mill. DM) zu zahlen. Mithin ergab sich ein rednerischer Verkaufsverlust von 1,39. Dieser mindert sich um den Heimfallstock von 0,76 Mill. bis auf 0,62 Mill. DM. Die Verkaufs- und Umstellungskosten in Höhe von 0,22 dagegen erhöhen dieses Minus auf 0,85 Mill. DM. Zuzüglich des Jahresverlustes 1961 von 0,59 Mill. DM schließlich klettert der Gesamtverlust auf 1,44 Mill. DM.

Dieses „Defizit“ wurde elegant zu Lasten des Nennwertes der Aktien, der rechnerisch zusammengestrichen wurde, um 1,2 Mill. DM getilgt, die fehlenden 0,24 Mill. DM entnahm man den Rücklagen.