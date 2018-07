HAMBURG (Staatsoper):

„Die Liebesprobe“ von Gioacchino Rossini

Nach einer parodistischen Jagdszene bei Gewitter und Sturm im Rondell des gräflichen Parks tobte das Premierenpublikum vor Begeisterung. Es feierte überschwenglich, und das heißt: nach Gebühr, den glänzenden Kavaliersbariton Tom Krause, in dessen Kehle noch mehr steckt, als ihm von diesem heiratswilligen, aber schüchternen Grafen abverlangt wird. Szenenbeifall löste Toni Blankenheim als Revolverjournalist aus, der (1812!) für seine Klatsch- und Tratsch-Serien zur Verantwortung gezogen werden soll und entsetzt ausruft: „Es geht um die Pressefreiheit.“ Auch Heinz Blankenburg amüsierte die Zuschauer zusätzlich als Schnellzeichner. Daß Horst Wilhelm, ein abgeblitzter „Dichter“, sich auf die Manschettenröllchen „Einfälle“ notieren mußte, während er sich in einer gefühlvollen Tenorkantilene bei Amor beklagt, das gehörte zu den Regiegags, mit denen Günther Rennert die deutsche Erstaufführung übersäte. Zusammen mit Paul Friedrich hat Rennert diese vergessene opera buffa Rossinis dramaturgisch neu eingerichtet und damit wahrscheinlich erst wieder spielbar gemacht. Der musikalische Gewinn ist ein rhythmischer Strudel von buffonesken Erfindungen Rossinis. Rennert parodierte jedoch durch die Bank. Zu der so entstandenen „Opernfarce“ entwarf Alfred Siercke Szenerien, die eine Augenweide sind. Als sich zum Schluß auch vier Herren in Schwarz, die Vorstände, dem Beifall stellten, überschlug sich die Jubelwelle. Man hatte begriffen: Hier ist vor allem von leitender Stelle mit Rossini etwas Außerordentliches unternommen worden, Musiktheater an sich. Unter den Vieren befand sich der Dirigent Horst Stein. Bei ihm war der ganze Rossini, auch die überspielte Lyrik, in besten Händen gewesen. Doch geriet der Zuschauer immer wieder in Versuchung, die Musik zu überhören, weil so viel zu sehen war.

ZÜRICH (Schauspielhaus):

„Willkommen in Altamont“ von Thomas Wolfe

Galt zunächst „Herrenhaus“ als die einzige dramatische Arbeit von Thomas Wolfe, so fanden sich in seinem Nachlaß dann noch mehrere Theaterstücke aus der Zeit, als Wolfe in Harvard Theaterwissenschaft studierte. Dort, an der Studiobühne des Professors Baker, wurde „Welcome to our City“ uraufgeführt, das vier Jahrzehnte später am Zürcher Schauspielhaus seine deutschsprachige Erstaufführung erlebte. Nach dem Bericht von Heinz Liepman in der „Welt“ hat „sich der 22jährige mit dilettantischer Genialität bemüht, sein ewiges Thema mindestens zu skizzieren: seine Heimatstadt Asheville – hier Altamont genannt ... Aktuell geblieben ist die Problematik: die Auseinandersetzung zwischen Weißen und Negern“. Der Regisseur Leopold Lindtberg stellte zusammen mit dem Bühnenbildner Teo Otto „durch einen filmisch projizierten Hintergrund und gleichfalls projizierte Bilder zwischen den einzelnen Szenen eine neue Kontinuität“ her. Der Publikumserfolg war in Zürich groß. Jac