Die Deutsche Union-Investment GmbH, Frankfurt / Main, zu deren Gesellschaftern angesehene in- und ausländische Banken zählen, hat sich entschlossen, die Ausschüttungen auf die Zertifikate ihrer Fonds „Unifonds“ (Aktienfonds deutscher Spitzenwerte) und „Uscafonds“ (nordamerikanische Spitzenwerte) zu reduzieren. Sie macht damit einen sicherlich nicht gerade populären Schritt – und es ist noch keineswegs sicher, daß ihr andere Investment-Gesellschaften auf diesem Weg folgen werden. Die hohe Ausschüttung, die möglichst über den üblichen Sparkassenzins hinausgehen sollte, war für die Investment-Gesellschaften bisher ein wirksamer Werbungseffekt. Dabei wurde den Besitzern der Investment-Zertifikate allerdings nicht immer klar, daß es sich bei den Ausschüttungen nur zu einem geringeren Teil um eine echte Verzinsung handelte, sondern daß in dem zur Verfügung gestellten Betrag vor allem realisierte Kursgewinne und Bezugsrechte enthalten waren, deren Auszahlung weiter nichts als eine Vermögensrückzahlung darstellten.

Auch für den Unifonds-Sparer waren die vergangenen zwölf Monate nicht gerade erfreulich. Die Aktien-Baisse hat an dem Fonds-Vermögen gezehrt. Die Fonds-Verwaltung versucht daher die Sparer mit dem Hinweis zu trösten, daß der Unifonds-Ausgabepreis in der Rechenschaftsperiode 1961/62 (30.9.) „lediglich“ um 21,1 % zurückgefallen ist, während sich der Aktienindex des Statistischen Bundesamtes um 26,7 % reduzierte. Wir nehmen diesen Vergleich kommentarlos zur Kenntnis, meine verehrten Leser, hoffen aber, daß die Fonds diese statistische Rechnung auch dann weiterführen werden, wenn sich die Kurse eines Tages wieder aufwärts entwickeln sollten. Wir erinnern noch recht gut, daß in der Zeit der Hausse der Aktienindex des Bundesamtes rascher stieg als die Ausgabepreise der Fonds.

Der Ausgabepreis für die Zertifikate des Unifonds ist von 42,10 DM (29.9.61) auf 30,70 DM (29.9.62) gesunken. Am 31.10.62 betrug er 30,10 DM. Ausgeschüttet wird je Anteil ein Betrag von 2,30 DM – also 0,20 DM weniger als für 1960/61 –, was einer „Rendite“ von rund 7,7 % entspricht. Bezogen auf den Ausgabepreis vom 29.9.61 machte die Ausschüttung des Vorjahres von 2,50 DM einen Prozentsatz von 5,9 % aus. Rein rechnerisch ist die „Rendite“ hier also trotz der geringeren Ausschüttung höher geworden – eben weil der Ausgabepreis stark gesunken ist.

Da sich die Dividendensätze deutscher Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht mehr nennenswert erhöht haben und offenbar auch aus Anlageerwägungen (Risikostreuung) darauf verzichtet wurde, durch radikale Umstellungen eine bessere Rendite der in Aktien angelegten Mittel zu erreichen, ist der Anteil der Zins- und Dividendeneinnahmen je Anteil in der Berichtsperiode nur unwesentlich auf 1,04 (1,03) DM gestiegen. Wenn man also den alten Ausschüttungssatz hätte beibehalten wollen, so wäre man gezwungen gewesen, im gleichen Ausmaß wie im Vorjahr Kursgewinne zu realisieren und Bezugsrechte zu veräußern. Daß dies nach einer fast zweijährigen Baisse kein angenehmes, ja sogar sehr zweifelhaftes Unterfangen ist, wird niemand bezweifeln. Möglich wäre es aber auch beim Unifonds gewesen.

Die Beschränkung, die man sich bei der Realisierung von Kursgewinnen (durch Verkauf alter Bestände) auferlegte, führte dazu, daß der Anteil dieser Gewinne (einschließlich verkaufter Bezugsrechte) beim Unifonds auf 1,41 (1,63) DM und beim Uscafonds auf 3,16 (3,77) DM zurückfiel. Die Differenz zwischen den Erträgnissen und Ausschüttungen erklärt sich daraus, daß z. B. beim Unifonds ein Betrag von 0,05 DM auf neue Rechnung vorgetragen und eine Verwaltungsgebühr von 0,10 DM erhoben wurde.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Union-Investment-Gesellschaft, Konsul Friedrich Hengst, Bankier in Offenbach/Main, verteidigte die Herabsetzung der Ausschüttung vor allem mit zwei Argumenten:

1. Investment-Fonds sollten eine „dynamische Politik“ treiben. Zertifikatsbesitzer sollten an einer Aktienhausse partizipieren, und zwar durch steigende Ausschüttungen, vor allem aus, verkauften Bezugsrechten und realisierten Kursgewinnen. In einer Aktienbaisse sei es deshalb natürlich, wenn die Ausschüttungen gekürzt würden.